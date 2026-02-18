Сокращение зерновых в пользу масличных: новосибирские аграрии планируют нарастить производство и переработку рапса

Новосибирские аграрии готовятся к посевной и подают в региональный Минсельхоз свои планы по распределению посевных площадей в 2026 году. Итоговые цифры будут чуть позже, но уже понятно, что хозяйства планируют увеличить долю масличных культур, в первую очередь — рапса. Сейчас это одна из высокомаржинальных культур, которая может стать драйвером регионального АПК.

В Новосибирской области посевные площади в текущем году должны остаться на уровне прошлого года — порядка 2 млн га, считает министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Возможно даже небольшое увеличение, но главная задача — сделать так, чтобы не было сокращения. При этом хозяйства области говорят, что сажать пшеницу и другие зерновые культуры невыгодно, и под них будут отводить меньше площадей. Глава минсельхоза отметил, что тенденция на перераспределение структур посевов в пользу высокомаржинальных культур, которую сейчас обсуждают в самих хозяйствах, в целом подтверждается региональной статистикой.

— Напомню, что в 2025 году на весенние полевые работы под масличные культуры отводилось 362 тысячи гектаров. Но по факту, после окончания посевной, аграрии Новосибирской области выполнили 525 тысяч гектаров. Причина была в переувлажнении в период посевной и сдвиг сроков посевов: учитывая вегетационный период, многие аграрии перешли на технические масличные культуры, на серые хлеба. То есть был такой объективный уклон в пользу масличных. Сейчас, в 2026 году, предварительно обработав отчёты весеннеполевых работ от сельхозорганизаций, мы видим незначительное уменьшение по зерновой группе. На сегодняшний день под масличные культуры аграрии Новосибирской области планируют отвести площади на уровне 500 тысяч. То есть в прошлом году 362 тыс. га планировали, выполнили 525 тыс. га. В этом году уже в планах 500. Там, может быть, некоторые цифры ещё подправятся, — сказал, отвечая на вопрос Infopro54, министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

В региональном Минсельхозе подчеркивают, что увеличение доли масличных в севообороте ставит перед аграриями новые задачи, связанные с экологией. В частности, становится более актуальной работа по раскислению почв.

— В прошлом году мы заложили один производственный опыт на площади более 600 гектаров по раскислению почв. Потому что, возделывая ту или иную культуру, всегда нужно задумываться, какая нагрузка на почву идёт, какие дополнительные трудности могут возникнуть. Поэтому мы, конечно же, будем и пропагандировать, и проводить политику по экологическому балансу, — говорит Андрей Шинделов.

В условиях растущих объемов производства масличных в регионе все более остро стоит вопрос развития переработки. Напомним, в регионе перенесен запуск крупного завода по переработке рапса «Маслов». При этом в Минсельхозе говорят, что у данной компании есть планы по наращиванию мощностей переработки масличных культур. В этом же направлении планирует развиваться компания «Толмачёвская» (холдинг «Зерно Сибири»). Также новый завод планируют открыть в Куйбышевском районе.

— В Куйбышевском районе строится завод по переработке масличных культур производительностью 200 тонн в сутки. Конструктив уже сделан, оборудование приобретается, монтируется. Главная задача, и этот график выдерживается, чтобы к уборочной кампании 2026 года этот завод вступил в силу. К сентябрю или августу, — сообщил глава Минсельхоза Новосибирской области.

Инвестором проекта выступает компания «Альянс», которая получила государственную поддержку в размере порядка 3 миллионов рублей. Завод строится вблизи сельхозпредприятий, что должно обеспечить его сырьевую базу.

Рапсовое масло остается одним из наиболее потребляемых растительных масел в мире наряду с пальмовым и подсолнечным. Популярность в пищевой промышленности объясняется его диетическими свойствами: низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием омега-3, а также относительно невысокой себестоимостью по сравнению с оливковым маслом. Важную роль играет и продукт переработки рапса — шрот или жмых, который является высокобелковым кормом для животноводства и птицеводства. Рост поголовья скота в Азии, особенно в Китае, стимулирует спрос на рапсовый шрот как альтернативу соевому.

Рапс отличается универсальностью применения: он используется не только в пищевой и топливной промышленности, но и в производстве технических масел, косметики. Безусловным лидером мирового импорта является Китай. Новосибирская область рассчитывает увеличивать поставки в эту страну масличных культур и готовой продукции.

Ранее редакция рассказывала, как оценивают итоги 2025 аграрии Новосибирской области.