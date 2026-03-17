Проверяющие из Москвы едут в Новосибирскую область

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Они проанализируют ситуацию со вспышкой заболевания у крупного рогатого скота в регионе

В Новосибирскую область едет рабочая группа из Москвы. Она создана по поручению заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Возглавит группу руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. В состав делегации также вошли представители Минсельхоза России, говорится в сообщении правительства России.

— В рамках выезда будут проанализированы принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота, — уточняется в документе.

На данный момент Россельхознадзор осуществляет надзор за профилактической работой с поголовьем животных, а также мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Напомним, 16 февраля в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышками заболевания бешенством и пастереллезом. При этом 16 марта министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов сообщил, что более 10 дней в регионе не фиксируются новые очаги заболевания пастереллезом, оно локализовано.

После жалоб жителей информацию об изъятии скота проверяет следственный комитет.

17 марта на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что региональные власти оперативно реагируют на ситуацию, связанную с забоем скота в Новосибирской области. Об этом сообщил Интерфакс. По его словам, «регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром», а «Минсельхоз полностью координирует» действия региональных властей.

На этой неделе правительство Новосибирской области утвердило пакет мер поддержки для жителей региона, утративших сельскохозяйственных животных. Речь идет о компенсационных выплатах за изъятых животных (более 70 000 рублей за взрослую корову весом 400 кг), а также социальной помощи гражданам, которая будет предоставляться в течение 9 месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в регионе. На семью из 4-х человек выплата составит 667 800 рублей. Также гражданам предусмотрено возмещение стоимости покупки молодняка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области 17 марта первые 13 семей получат деньги за изъятый скот. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Карантин в очагах заболевания скота в Новосибирской области продлится 30 дней

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжаются карантинные мероприятия в районах, где зарегистрированы случаи заболевания крупного рогатого скота. Ограничения действуют как в личных подсобных хозяйствах, так и на крупных промышленных предприятиях. Ветслужба озвучила сроки действия карантинных ограничений.

— Карантин снимается через 30 дней с момента последней регистрации заболевания. За этот период проводится механическая очистка, первая дезинфекция, вторая дезинфекция и финальная. После этого проводятся контрольные лабораторные исследования, берутся смывы на качество дезинфекции и наличие возбудителя в окружающей среде. И только тогда мы снимаем карантинные мероприятия, — сообщил в ответ на вопрос Infopro54 начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения, официальный представитель областной противоэпизоотической комиссии Юрий Шмидт.

Правительство НСО выделило 190 млн руб на компенсации владельцам изъятых животных

17 марта 2026 года в рамках экстренного заседания Правительства Новосибирской области, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова, были приняты важные решения. Выделено 110 миллионов рублей управлению ветеринарии и 80 миллионов рублей министерству труда и социального развития региона. Эти средства предназначены для осуществления компенсационных и социальных выплат владельцам животных, изъятых в ходе противоэпизоотических мер.

На текущий момент управление ветеринарии Новосибирской области получило 21 обращение относительно возмещения понесенного ущерба. Из них 13 владельцам уже произведены выплаты. Размер компенсации по предоставленным документам может достигать 1 миллиона рублей на одного заявителя.

Генпрокуратуру просят проверить агрокластер «Азия-Сибирь» под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Генпрокуратуру РФ провести проверку агрокластера «Азия-Сибирь».

— Прошу вас, уважаемый Александр Владимирович, дать поручение провести комплексную проверку деятельности оптово-распределительного центра (агрокластера) «Азия-Сибирь» и территорий так называемого Хилокского рынка, с участием представителей МВД России, МЧС России, Роспотребнадзора и местной администрации, и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — цитирует издание РИА Новости письмо генеральному прокурору РФ Александру Гуцану.

В Новосибирске обновят дизайн-код для ларьков и киосков

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске проходит публичное обсуждение поправок в постановление мэрии № 2890, которое регулирует внешний вид киосков, павильонов, летних кафе и других нестационарных объектов. Документ действует с 2021 года и уже претерпел несколько изменений — последние вносились в марте 2025 года. Теперь власти готовят новую редакцию, и у бизнес-сообщества есть возможность повлиять на ее содержание.

Согласно уведомлению, опубликованному на официальном сайте города и на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области», проект постановления планируется принять в мае 2026 года. Разработчиком документа выступает департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Предложения от предпринимателей и всех заинтересованных лиц принимаются до 19 марта 2026 года включительно.

В Новосибирской области 17 марта первые 13 семей получат деньги за изъятый скот

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области жителям сел начинают выплачивать компенсации за изъятых и умерщвленных животных. В правительстве региона заявили, что первые деньги должны быть перечислены крестьянам до вечера 17 марта.

— Уже поступила 21 заявка от жителей населенных пунктов, где проводилось изъятие животных. До конца сегодняшнего дня по первым 13 заявкам люди компенсации получат. Сегодня до конца дня уже деньги людям поступят, — сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области

В регионе пройдут Дни Санкт-Петербурга, которые ознаменуются серией мероприятий. В программе запланированы тематические круглые столы, встречи специалистов из соответствующих отраслей, представителей деловых кругов Новосибирской области, мастер-классы по силовым видам спорта. Кроме того, жители региона смогут получить консультации от ведущих медицинских специалистов, посетить выставки и насладиться выступлением артистов Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Это масштабное событие предоставит возможность делегации из Северной столицы поделиться с новосибирцами передовым опытом и успешными проектами в науке, образовании, медицине, культуре и спорте. Также ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

