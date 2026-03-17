Проверяющие из Москвы едут в Новосибирскую область

В Новосибирскую область едет рабочая группа из Москвы. Она создана по поручению заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Возглавит группу руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. В состав делегации также вошли представители Минсельхоза России, говорится в сообщении правительства России.

— В рамках выезда будут проанализированы принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота, — уточняется в документе.

На данный момент Россельхознадзор осуществляет надзор за профилактической работой с поголовьем животных, а также мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Напомним, 16 февраля в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышками заболевания бешенством и пастереллезом. При этом 16 марта министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов сообщил, что более 10 дней в регионе не фиксируются новые очаги заболевания пастереллезом, оно локализовано.

После жалоб жителей информацию об изъятии скота проверяет следственный комитет.

17 марта на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что региональные власти оперативно реагируют на ситуацию, связанную с забоем скота в Новосибирской области. Об этом сообщил Интерфакс. По его словам, «регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром», а «Минсельхоз полностью координирует» действия региональных властей.

На этой неделе правительство Новосибирской области утвердило пакет мер поддержки для жителей региона, утративших сельскохозяйственных животных. Речь идет о компенсационных выплатах за изъятых животных (более 70 000 рублей за взрослую корову весом 400 кг), а также социальной помощи гражданам, которая будет предоставляться в течение 9 месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в регионе. На семью из 4-х человек выплата составит 667 800 рублей. Также гражданам предусмотрено возмещение стоимости покупки молодняка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области 17 марта первые 13 семей получат деньги за изъятый скот.