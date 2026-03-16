Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

При этом более 10 дней в регионе не регистрируются новые очаги пастереллеза

В Новосибирской области режим ЧС введен уже с 16 февраля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Режим ЧС позволяет эффективно координировать действия, максимально купировать перемещение животных. Он будет действовать до решения вопроса с пастереллезом, — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что более 10 дней в регионе не фиксируются новые очаги заболевания, оно локализовано. В целом, по словам Шинделова, заболевание выявлено в населенных пунктах в пяти районов области. В этих селах все животные считаются заразными и подлежат уничтожению, так как это требование законодательства. Сейчас ветеринары берут анализы у скота, расположенного на границе зон карантина, чтобы исключить новые вспышки.

Источник в правительстве региона уточнил, что речь идет о новых штаммах пастереллеза, которые могли быть занесены в регион из других территорий.

— У нас нет доказательств, но косвенное подтверждение: там, где появляются работники из стран Средней Азии, там появляются вспышки. Так было в Свердловской, Томской областях. Жесткими мерами нам катастрофы избежать удалось. По тем очагам, которые закрыты, принимаются меры. Они вызывают много вопросов, особенно в маленьких фермах, которые работали под видом ЛПХ, — констатировал источник в правительстве региона.

По его словам, в общей сложности речь идет о «тысячах коров», которые были изъяты из хозяйств всех форм собственности региона, и уничтожены. Официально количество изъятого скота в правительстве не называют.

При этом Андрей Шинделов подчеркнул, что дефицита говядины на рынках и в магазинах Новосибирской области не будет,  а продукция, которая сейчас продается, прошла жесткий ветеринарный контроль.

17 февраля в региональном правительстве обещают раскрыть постановление о введение ЧС, а также распоряжения губернатора об изъятии скота в населенных пунктах области. Ранее они находились под грифом «для служебного пользования», сейчас копии документов будут выдаваться сельчанам в районах.

— Было принято решение о том, что документы будут выдаваться в районах, чтобы люди из зараженных сел не ездили в центр. Специалисты будут приезжать в администрации поселений и работать на местах. Также на места будет передана вся информация по мерам поддержки, которые будут предоставляться населению, — сообщил Андрей Шинделов.

Напомним, сегодня правительство Новосибирской области утвердило пакет мер поддержки для жителей региона, утративших сельскохозяйственных животных

Речь идет о компенсационных выплатах за изъятых животных (более 70 000 рублей за взрослую корову весом 400 кг), а также социальной помощи гражданам, которая будет предоставляться в течение 9 месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в регионе. На семью из 4-х человек выплата составит 667 800 рублей.

Также гражданам предусмотрено возмещение стоимости покупки молодняка.

Ранее редакция сообщала о том, что новых коров новосибирские аграрии смогут завести только через 4-6 месяцев. Это время уйдет на дезинфекцию хлевов и загонов, где содержался скот. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Помимо действующей компенсации за изъятых животных (свыше 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 кг), было принято решение о предоставлении социальной поддержки тем, кто оказался в сложном положении из-за частичной потери дохода вследствие ликвидации животных в рамках противоэпизоотических мер.

Проект Постановления Правительства «О социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием животных» предусматривает ежемесячную материальную помощь в течение девяти месяцев. Размер выплат составит среднедушевой прожиточный минимум, установленный для Новосибирской области. Эту помощь получат собственники изъятых животных и члены их семьи, проживавшие по адресу изъятия на момент этого события. К членам семьи относятся супруги, их родители, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, являющиеся студентами очной формы обучения. Таким образом, для семьи из четырех человек общая сумма выплат достигнет 668 160 рублей.

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

17 марта 1891 года император Александр III своим рескриптом распорядился начать строительство Сибирской железной дороги. Но идеи постройки железной дороги в Сибири появились более чем на полвека раньше этой даты. О них рассказывает доцент кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Наталья Давыденко.

По ее словам, мысль о строительстве железной дороги в Сибири впервые была высказана во время царствования императора Николая I, именно тогда в России появились первые железные дороги: Петербург-Царское Село, Петербург-Москва.

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Автор: Оксана Мочалова

Почти каждый второй водитель Новосибирской области демонстрирует безаварийный стиль вождения. 46,4% местных водителей имеют право на максимальную скидку по ОСАГО по итогам 2025 года, сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА). Это заметно выше среднероссийского уровня.

Регион расположился в одной группе с Карелией, Вологодской и Томской областями. Выше показатели только у тройки лидеров — Москвы (52,3%), Санкт-Петербурга (50,8%) и Пермского края (48,9%).

В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Андрей Травников отметил, что MAX — это не просто мессенджер, а комплексный сервис, включающий государственные услуги, и важно, чтобы жители эффективно использовали его возможности, не испытывая путаницы из-за большого объема информации. Глава региона призвал к понятному информированию о преимуществах мессенджера и к управлению разработкой новых сервисов, чтобы избежать их дублирования и сохранить ясность для пользователей.

Министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь проинформировал главу региона о ходе внедрения сервисов MAX в Новосибирской области. MAX выступает как открытая платформа, позволяющая сторонним организациям, включая бизнес, банки и госорганы, встраивать свои сервисы. Сюда входят предоставление госуслуг, предъявление цифровых документов и подтверждение льготных статусов.

