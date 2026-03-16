Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

В Новосибирской области режим ЧС введен уже с 16 февраля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Режим ЧС позволяет эффективно координировать действия, максимально купировать перемещение животных. Он будет действовать до решения вопроса с пастереллезом, — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что более 10 дней в регионе не фиксируются новые очаги заболевания, оно локализовано. В целом, по словам Шинделова, заболевание выявлено в населенных пунктах в пяти районов области. В этих селах все животные считаются заразными и подлежат уничтожению, так как это требование законодательства. Сейчас ветеринары берут анализы у скота, расположенного на границе зон карантина, чтобы исключить новые вспышки.

Источник в правительстве региона уточнил, что речь идет о новых штаммах пастереллеза, которые могли быть занесены в регион из других территорий.

— У нас нет доказательств, но косвенное подтверждение: там, где появляются работники из стран Средней Азии, там появляются вспышки. Так было в Свердловской, Томской областях. Жесткими мерами нам катастрофы избежать удалось. По тем очагам, которые закрыты, принимаются меры. Они вызывают много вопросов, особенно в маленьких фермах, которые работали под видом ЛПХ, — констатировал источник в правительстве региона.

По его словам, в общей сложности речь идет о «тысячах коров», которые были изъяты из хозяйств всех форм собственности региона, и уничтожены. Официально количество изъятого скота в правительстве не называют.

При этом Андрей Шинделов подчеркнул, что дефицита говядины на рынках и в магазинах Новосибирской области не будет, а продукция, которая сейчас продается, прошла жесткий ветеринарный контроль.

17 февраля в региональном правительстве обещают раскрыть постановление о введение ЧС, а также распоряжения губернатора об изъятии скота в населенных пунктах области. Ранее они находились под грифом «для служебного пользования», сейчас копии документов будут выдаваться сельчанам в районах.

— Было принято решение о том, что документы будут выдаваться в районах, чтобы люди из зараженных сел не ездили в центр. Специалисты будут приезжать в администрации поселений и работать на местах. Также на места будет передана вся информация по мерам поддержки, которые будут предоставляться населению, — сообщил Андрей Шинделов.

Напомним, сегодня правительство Новосибирской области утвердило пакет мер поддержки для жителей региона, утративших сельскохозяйственных животных

Речь идет о компенсационных выплатах за изъятых животных (более 70 000 рублей за взрослую корову весом 400 кг), а также социальной помощи гражданам, которая будет предоставляться в течение 9 месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в регионе. На семью из 4-х человек выплата составит 667 800 рублей.

Также гражданам предусмотрено возмещение стоимости покупки молодняка.

Ранее редакция сообщала о том, что новых коров новосибирские аграрии смогут завести только через 4-6 месяцев. Это время уйдет на дезинфекцию хлевов и загонов, где содержался скот.