Резидент ТОСЭР «Горный» получил статус масштабного инвестпроекта

2 апреля состоялось заседание комиссии по масштабным инвестиционным проектам.

По сообщению пресс-службы минэкономразвития региона, масштабный инвестиционный проект «Создание тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» признан соответствующими критериям, установленным Законом от 01.07.2015 № 583-ОЗ.

— Проект планируется к реализации на территории опережающего социально-экономического развития «Горный» Новосибирской области. Проект ООО АФ «Новый Путь» предполагает создание на территории Тогучинского района Новосибирской области современного сельскохозяйственного предприятия по выращиванию в закрытом грунте овощей (огурец и томат), пряной зелени (пера лука на срез), рассады цветов (бархатцы, виолы, петуньи, астры, циннии) и рассады овощей (огурцы, томаты, перцы, баклажаны), цветов (тюльпаны на срез), а также по выращиванию луковиц тюльпана в открытом грунте, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.