Депутатам напомнили об ответственности при корректировках генплана Новосибирска

  • 03/12/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Депутатам напомнили об ответственности при корректировках генплана Новосибирска
На сессии горсовета в него были внесены правки в рамках двух масштабных инвестпроектов

На декабрьской сессии горсовета Новосибирска были рассмотрены корректировки в генплан города. Заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко отметил, что проект подготовлен для создания условий по осуществлению масштабных инвестпроектов на основании предложений заинтересованных лиц на двух территориях:

  • на территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса-Богаткова;
  • на территории бывшей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных.

— Проектом решения предлагается внести изменения в карты функциональных зон города Новосибирска и уточнить их баланс, — отметил чиновник.

Он пояснил, что, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, подготовка проекта решения осуществлена без проведения публичных слушаний. Принятие проекта решения не потребует дополнительного финансирования из бюджета города Новосибирска.

Вопросов у депутатов к этому предложению практически не было. Только Антон Бурмистров уточнил, будут ли компенсированы соцучреждения, которые находились на перечисленных площадках, на что получил положительный ответ.

Неожиданно слово взял главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов. Он отметил, что со стороны полномочного представителя президента РФ есть прямой интерес к градостроительной политике города Новосибирска, хотя бы потому, что здесь находится административный центр округа.

— И нам, как прочим жителям города Новосибирска, небезразличен внешний облик нашего города, который мы любим, его удобство для проживания, комфортность и доступность социальных объектов, объектов спорта, я уже не говорю о наших дорожных проблемах, — пояснил Буймов.

Он напомнил, что полгода назад аппарат полномочного представителя выразил принципиальную позицию в виде соответствующего документа, который был направлен в том числе в адрес городского совета, в части касающейся рекомендации о наведении порядка в определенной степени градостроительной политики.

— Мы за то, чтобы город преображался, за то, чтобы город становился лучше. Но я хотел бы обратиться к депутатам как к гражданам, которые здесь проживают, как к людям, которые давали обещания своим избирателям, независимо от корпоративных интересов, коммерческих интересов. Как мы людям будем смотреть в глаза? Я извиняюсь, депутатские полномочия, должностные полномочия рано или поздно заканчиваются, а потом приходится объяснять внукам и детям, можно ли проехать во двор, можно ли попасть в школу, можно ли сходить в детский сад, дефицит мест в которых очевиден, — прокомментировал Николай Буймов.

Федеральный инспектор сообщил, что за последний месяц проводил беседы с контрольно-надзорными, правоохранительными органами, специалистами в градостроительной политике, и отметил, что в тех подходах, которые сегодня есть в горсовете, в мэрии, они не видят каких-то принципиальных замечаний.

— Но мне очень понравилась позиция одного из специалистов, отметившего, что сегодня можно все застроить: вверх, вниз, вширь — и нарушений не будет. Только после того, как введут объекты в эксплуатацию, отвечать за все это будет мэр. Почему дороги стоят? Почему школ нет? Почему детских садов нет? Поэтому я все-таки обращаюсь к депутатскому корпусу: вы назначали мэра, и вам его поддерживать, и вам делить с ним в равной степени ответственность за те решения, которые вы принимаете, — подчеркнул Буймов.

При этом он поблагодарил депутатов, отметил, что аппарат полпредства готов к компромиссам, к обсуждениям, ко взаимному обогащению знаниями, умениями, навыками в этой сфере.

— Мы также заинтересованы, чтобы город был красивым и удобным, чтобы команде мэра можно было не просто отвечать, а делать добрые дела, чтобы наши граждане действительно получали удовольствие от той работы, которую мы совместно делаем… Я думаю, что все всё поняли. Я постарался быть максимально тактичен, — резюмировал чиновник.

На декабрьской сессии предложенные корректировки в генплан были приняты в двух чтениях.

Напомним, в ноябре стало известно, что на улице Семьи Шамшиных по инициативе заинтересованного лица, которого в мэрии не называют, планируют реализовать масштабный инвестиционный проект с квартирами для детей-сирот. Застройщики называли этот участок, появившийся в центре города после сноса инфекционной больницы, крайне привлекательным лотом и прогнозировали жесткую борьбу за площадку.

На территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова вместо бараков планируют построить дома до 30 этажей. На заседании градостроительной комиссии горсовета Новосибирска в середине ноября прокурор города Олег Желдак отмечал, что в представленном на рассмотрение проекте застройки нет объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник. Интересант в реализации этого проекта также не называется.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ужесточают условия по инвестпроектам, чтобы избежать спекуляций. 

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Рубрики : Общество Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска МИП масштабный инвестпроект Горсовет Генплан Новосибирска


