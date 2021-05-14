Обновлённый Заельцовский парк откроется на 8 месяцев раньше

— Мы планировали завершить благоустройство в начале июля следующего года, но после обсуждений пришли к выводу, что все работы нам по силам закончить за один летний сезон — до сентября-октября 2021 года, — отметил мэр города Анатолий Локоть.
Недавно в парке начались благоустроительные работы, проект которых предусматривает замену входных групп, обновление парковой мебели, установку новых спортивных комплексов и устройство детских площадок.
Работы в парке начались в середине апреля. Ранее сообщалось, что бизнесу, который работает на территории Заельцовского парка, уже предложено разместить свои объекты, прокаты и точки общепита на других территориях города. За исключением Этнопарка «Территория Сибири». С этим арендатором МАУК «Городские парки» приостановило договор аренды, но пообещало его возобновить после завершения реконструкции.
По информации мэрии Новосибирска, благоустройство территории муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Заельцовский» осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ», курируемого Министерством строительства и ЖКХ РФ.
Фото из презентации
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