Обновлённый Заельцовский парк откроется на 8 месяцев раньше

— Мы планировали завершить благоустройство в начале июля следующего года, но после обсуждений пришли к выводу, что все работы нам по силам закончить за один летний сезон — до сентября-октября 2021 года, — отметил мэр города Анатолий Локоть.

Недавно в парке начались благоустроительные работы, проект которых предусматривает замену входных групп, обновление парковой мебели, установку новых спортивных комплексов и устройство детских площадок.

Напомним, что одна из основных задач, которую предстоит реализовать в ходе реконструкции парка — максимально привлечь горожан к отдыху, но так, чтобы они не мешали друг другу. Так, в перспективе для посетителей с ограниченными возможностями здоровья появится тактильная плитка, которая ведет ко всем необходимым активным зонам, обустройство специальных объектов для слабовидящих и другие решения безбарьерной среды — пониженные поребрики, чтобы люди могли проехать на колясках.

Работы в парке начались в середине апреля. Ранее сообщалось, что бизнесу, который работает на территории Заельцовского парка, уже предложено разместить свои объекты, прокаты и точки общепита на других территориях города. За исключением Этнопарка «Территория Сибири». С этим арендатором МАУК «Городские парки» приостановило договор аренды, но пообещало его возобновить после завершения реконструкции.

По информации мэрии Новосибирска, благоустройство территории муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Заельцовский» осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ», курируемого Министерством строительства и ЖКХ РФ.