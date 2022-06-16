Росавиация в 19-й раз продлила ограничение полетов на юг

Росавиация продлила до 24 июня режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части страны, сообщает Росавиация.

— Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня, — говорится в сообщении ведомства.

Режим ограничений коснулся 11 российских аэропортов. Временно приостанавливаются полеты в авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее сообщалось о запрете на полеты до 18 июня.

24 февраля президент России объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В этот же день страна закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части.