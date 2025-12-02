«И на VPN особо надеяться не стоит»: в Новосибирске IT-эксперт назвал блокировку WhatsApp неизбежной

За минувшие сутки в России, по данным портала «Сбой.РФ», было зарегистрировано более 3400 жалоб на проблемы с работой WhatsApp*. Самое большое количество обращений поступило от жителей Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Иркутской области. Невозможность отправки сообщений через этот мессенджер уже никто не относит к техническим сбоям.

Роскомнадзор заявляет, что поэтапно вводит ограничения против WhatsApp. Специалисты по вопросам информационной безопасности уверены, что его полная блокировка — это вопрос ближайшего времени.

— На текущий момент очень похоже на то, что WhatsApp будет закрыт, и здесь есть правовые предпосылки. Этот мессенджер действительно игнорирует требования правительства РФ, законодательства РФ, и с юридической точки зрения блокировка — это совершенно законное и оправданное решение. Если сейчас что-то не произойдет на политическом фронте и Meta** внезапно не станет исполнять требования российского законодательства, я думаю, с WhatsApp можно попрощаться. В таких условиях его блокировка неизбежна. Собственно говоря, эта компания давно была замечена в некорректном обращении с персональными данными. Все ее последние шаги, которые я видел при обновлении этого программного обеспечения, показывали, что проблема у них не только в России с безопасностью и с выполнением требований, но и во всем мире, — рассказал Infopro54 заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Логику того, что происходит с зарубежными мессенджерами и сервисами, российские пользователи хорошо понимают, даже если читают только заголовки о блокировках. И поэтому на обывательском уровне разговоры о WhatsApp практически всегда переходят к Telegram и VPN, точнее — к вопросу, когда их тоже «запретят, заблокируют, закроют».

— Наш Роскомнадзор системно борется с VPN-сервисами, которые используются для преодоления законных требований правительства и законов Российской Федерации. Поэтому какое-то время сервисы будут работать, потом станут недоступны. То есть и на VPN особо надеяться не стоит. Дальше, я считаю, история продолжится в том же духе: РКН будет придумывать новые схемы, а наши люди — новые схемы обхода. Что касается Telegram, то он все-таки взаимодействует с правительством и соответствующими органами и в каком-то объеме выполняет требования Российской Федерации. И мне кажется, решение, которое всех устраивает (я имею в виду правительство, разработчиков MAX и, самое главное, операторов «большой тройки»), — это блокировка звонков. Потому что Telegram уже создавал существенную нагрузку на трафик и при этом существенно подъедал бюджеты большой тройки за счет сокращения голосового трафика. В итоге всё сошлось в одной точке, и, соответственно, все очень быстро договорились. Думаю, если Telegram не сделает чего-то эдакого, то он останется на территории России, — говорит Руслан Пермяков.

Напомним, в августе текущего года РКН заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. Причиной было названо то, что эти мессенджеры использовались для обмана и вымогательства денег. В конце октября пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram и WhatsApp. 1 декабря первый зампред комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что дополнительным триггером для ускорения «крайних мер» в отношении WhatsApp стала утечка дипломатических переговоров.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России

**Признана экстремистской и запрещена на территории РФ