«Они постоянно воровали брейнротов»: в Новосибирске эксперты и пользователи высказались о блокировке Roblox

  • 04/12/2025, 13:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Они постоянно воровали брейнротов»: в Новосибирске эксперты и пользователи высказались о блокировке Roblox
О существовании этой игровой платформы дети знают с детсадовского возраста

3 декабря в России заблокировали игровую платформу Roblox. Ранее у пользователей периодически возникали проблемы с доступом, но затем все восстанавливалось. В этот раз, судя по всему, речь идет о кардинальном и длительном запрете. В пресс-службе РКН журналистам сообщили, что доступ к Roblox ограничен в связи с распространениями материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики. Infopro54 поговорил об этой платформе с экспертами и родителями детей, которые являются ее активными пользователями.

Roblox — это глобальная онлайн-платформа и система создания игр, где значительную часть контента создают сами пользователи. Основная аудитория — дети и подростки. Платформа позиционируется как социлальная сеть, то есть место для общения и совместных развлечений.  Многие родители детей признаются, что не вполне контролируют, что именно делают дети в Roblox.

— Эта игра, виртуальная вселенная, по умолчанию считается рассчитанной на детскую аудиторию. У меня сын во втором классе, и я точно могу вам сказать, что в Roblox сейчас сидит почти вся начальная школа. Послушайте разговоры на переменах — там очень много про игры именно в Roblox. Последнее помешательство было связано с игрой «Steal a Brainrot». Сын и его одноклассники постоянно воровали друг у друга этих брейнротов. Смысла, на мой взгляд, в этой игре никакого, но дети сильно были включены в нее. Вчерашняя блокировка ожидаемо им не понравилась. Теперь в детских чатах только и разговоров, что про обход блокировок. Но я знаю, что многие родители выдохнули на время. Сильно ведь никто не погружается из взрослых в эти вселенные. Но там действительно есть проблемы с контентом. Когда в прошлом году Турция заблокировала эту платформу, я внимательнее решила посмотреть и нашла темы, персонажей, которые не хотела бы показывать детям, — сказала в беседе с Infopro54 жительница Новосибирска Татьяна Матвейчева.

Roblox Studio довольно часто использовался для обучения основам программирования, геймдизайна и цифрового предпринимательства. В Новосибирске есть школы робототехники и программирования, которые работали с этой платформой.

— Эта онлайн-платформа выбиралась для обучения в первую очередь из-за популярности среди детской аудитории. Сейчас, когда ее заблокировали, конечно, курсы будут пересмотрены. Использовать Roblox в образовательном пространстве вряд ли кто-то решится, — говорит преподаватель школы программирования Анатолий.

Эксперты уверены, что заменить указанную онлайн-платформу в обучающих программах будет несложно.

— Выбор есть, я думаю. На самом деле, продуктов, если покопаться, их много. Понятное дело, что каждый продукт живет, пока в нем есть люди. И чем больше людей в конкретном продукте, тем, соответственно, он, наверное, отчасти интереснее, потому что социальная составляющая она везде присутствует, — говорит председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта России Павел Ревердатто.

Roblox заблокирована в нескольких странах, среди них Оман, Катар, Кувейт и Бахрейн, Китай.

Ранее редакция рассказывала, почему эксперты считают неизбежной блокировку популярного иностранного мессенджера.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.

Фото Infopro54

1 561

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Роскомнадзор блокировка


