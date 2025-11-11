Роскомнадзор отключит Рунет от общемировой сети при вмешательстве в выборы

Правительство РФ обновило правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Они начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Впервые документ был принят в 2020 году. Его цель — выполнение требований так называемого закона о суверенном Рунете, вступивший в силу в ноябре 2019 года. Ежегодно в правила вносились изменения.

Новые поправки исключают из перечня лиц, участвующих в централизованном управлении сетью связи исключены операторы связи, владельцы технологических сетей, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу России, организаторы распространения информации в интернете (владельцы соцсетей, мессенджеров, сервисов электронной почты и других ресурсов, позволяющих обмениваться сообщениями в интернете) и др. Единственным ведомством, за которым оставлено это право стал Роскомнадзор (РКН).

Кроме того, был дополнен список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Рунет может быть отключён от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы в 2026 году.

— Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать, — заявил депутат изданию Газета. Ru.

Напомним, в 2026 году в России состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва. Единый день голосования намечен на 20 сентября. Центризбирком (ЦИК) сформировал границы 225 одномандатных округов, от которых предстоит избираться половине парламентариев. Четыре из них по-прежнему находятся в Новосибирской области: Новосибирский, Центральный, Искитимский и Барабинский.

