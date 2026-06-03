Отдых в Крыму для новосибирцев подорожал за год до 20%

С 1 июня 2026 года на черноморских курортах России официально стартовал летний сезон. Доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова решила сравнить основные популярные направления летнего отдыха россиян.

Крым: рост цен не снижает спрос

К 1 июня в Крыму подготовлено 360 оборудованных пляжей, включая знаменитые «Крымские Мальдивы» в поселке Оленевка. Пляжи полностью обеспечены спасателями, матросами и медпунктами.

В Ялте откроется порядка 75 пляжей.

В Севастополе официальное открытие пляжного отдыха состоится 15 июня, в этот день начнут работать 24 пляжа.

Всего в летнем сезоне 2026 года на полуострове будут работать более 2500 объектов размещения: 1112 гостиниц и пансионатов, 98 санаториев и свыше 1400 гостевых домов.

— Крым стал одним из лидеров по приросту спроса на летний сезон. Доля полуострова в общем объеме бронирований по России составляет 8,7 %. Число бронирований в Крыму выросло на 10,7% по сравнению с прошлым годом, при этом на 19 % увеличился спрос на бюджетное размещение в отелях 1-2 звезды. В денежном выражении это составит 14600 рублей, что на 15,5% выше, чем в 2025 году, спрос при этом вырос на 13,3 %. Средняя стоимость летнего отдыха 10 ночей на двоих составит от 117000 до 150000 рублей, что в среднем на 20 % выше цен прошлого сезона, — комментирует Елена Ельцова.

Она отмечает, что июнь в Крыму считается лучшим временем для отдыха: море уже теплое, солнце еще не изнуряюще жаркое, а цены не достигают пиковых июльских значений.

Краснодарский край: ставка на семейный отдых

В Краснодарском крае старт летнего курортного сезона совпал с празднованием Дня защиты детей. Во всех курортных городах подготовлены праздничные программы: концерты, фестивали, спортивные соревнования, экскурсии и развлечения для семейного отдыха. Особое внимание уделено развитию семейного туризма — для отдыхающих с детьми в регионе действует специализированная инфраструктура, а отели внедряют новые сервисы и специальные предложения.

— Если говорить предметно о традиционно популярных местах отдыха края, то Анапа, в которой прошлый летний сезон был отменен из-за розлива мазута, вызывает опасения у части туристов, несмотря на официальное открытие. Купальный сезон открыт на всех пляжах, песок с частицами мазута на пляжах засыпают новым песком, привезенным из карьера в Темрюкском районе, — отмечает эксперт.

По ее словам, средняя стоимость ночи на курортах Краснодарского края составляет на текущий момент около 6100 рублей, что на 17 % выше прошлого года при двукратном увеличении спроса. Средняя цена десятидневного тура на двоих составит примерно 45000 – 50000 рублей без проезда к месту отдыха.

— Статистические показатели в целом по Краснодарскому краю выглядят следующим образом: доля и динамика бронирований по России около 30,5 %, то есть сохраняется, как и в прошлом году; средняя стоимость ночи составляет 14200 рублей, подчеркивает Елена Ельцова.

Для удобства сравнения по основным критериям отдыха в Крыму и на курортах Краснодарского края можно представить таблицу:

Показатель Крым Краснодарский край Доля бронирований 8,7 % 30,5 % (1-е место) Динамика спроса + 10,7 % на уровне прошлого года Средняя цена ночи 14600 рублей 14200 рублей Динамика цен + 15,5 % – 1,2 % Средняя стоимость отдыха на 10 ночей на двоих От 117000 до 150000 рублей Около 45 – 50000 рублей в Анапе Главные риски рост цен Экологическая ситуация в Анапе, Туапсе Особенности сезона высокий спрос, дефицит бюджетных вариантов сдержанные цены, конкуренция, семейный туризм

— Подводя итоги, можно отметить, что цены на курортах юга растут, но разнонаправленно: в Крыму отмечен рост около 20 %, а Краснодарском крае сдержанная динамика, в частности Анапе даже антикризисные цены для привлечения туристов. Думается, что пик спроса на анапский отдых придется на вторую половину июня, — не исключает Ельцова.

Ранее редакция сообщала о том, что укрепление рубля привело к снижению цен на зарубежные туры.