Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Туризм

Отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В итоге на первое место в предпочтениях для майского отдыха вышли Турция и Узбекистан

Смена предпочтений

В преддверии майских праздников перед многими россиянами встает вопрос об организации отдыха. И это не только про дачи, шашлыки и поездки за город, но и про зарубежные поездки. На майские праздники 2026 года география зарубежного отдыха наших соотечественников претерпела заметные изменения. Как отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова, основные тренды — это смена фокуса с Ближнего Востока на Азию и удорожание перелетов из-за роста цен на авиатопливо.

— Рейтинг направлений по доле бронирований в целом по России на текущий момент выглядит таким образом: лидирует Турция — 16 %, на вторую позицию выдвинулся Узбекистан — 13 %, Китай — 11 %, Армения — 6 %, Грузия и Беларусь — по 5 %, Тайланд — 4 %, — перечисляет эксперт (данные для анализа взяты из открытых источников).

По ее словам, из-за военного конфликта на Ближнем Востоке привычные направления ОАЭ и Катар стали недоступны для массового туризма. Турпоток переориентировался, что создало ажиотажный спрос на альтернативные в это время года направления, в первую очередь Китай и Вьетнам.

Напомним, в 2025 году самыми популярными направлениями среди новосибирцев были: Таиланд, Турция, ОАЭ, Россия и Вьетнам. В марте, после начала военных действий в Иране, новосибирские туристы начали переориентироваться на Юго-Восточную Азию. Это Таиланд, Вьетнам, Хайнань.

Рост до 40%

Стоимость поездок за рубеж в этом году заметно выросла, по мнению Елены Ельцовой,  главная причина тому: удорожание авиационного топлива на фоне геополитического кризиса и, как следствие, введение авиакомпаниями дополнительных «топливных» сборов.

Собеседница редакции привела некоторые данные по стоимости пакетных майских туров на двоих с перелетом из Москвы:

  • Турция — от 99 тысяч рублей,
  • Египет — от 140 тысяч руб.,
  • Китай (о.Хайнань) — 250-350 тысяч рублей,
  • Тайланд (Пхукет) — от 218 тысяч руб.,
  • Вьетнам (Нячанг) — от 244 тысяч рублей.

— Последние три азиатских направления выросли в цене по сравнению с тем же периодом 2025 года на 25 – 40 % именно из-за топливного сбора, — комментирует Ельцова.

По ее словам, авиаперевозчики компенсируют возросшие расходы за счет пассажиров. Это проявляется либо через прямые топливные сборы, либо через общее повышение тарифов.

Ранее о неизбежном росте цен на зарубежный отдых редакции рассказывала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко.

По данным Новосибирскстата, поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это был максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые мониторит ведомство, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%.

За март поездка на отдых в Египет подорожала на 17%, в Китай — 15,5%, а отдых на Черноморском побережье России — на 16,5%.

Тренд сохранится

Эксперт предполагает, что цены на туры, особенно на популярные азиатские направления, будут расти и дальше.

— Ситуация на топливном рынке остается нестабильной, а отраслевое законодательство позволяет туроператорам пересматривать стоимость уже забронированных туров при резком росте транспортных тарифов, к сожалению, — констатирует Елена Ельцова.

Чтобы поездка не слишком ударила по бюджету, эксперт дала несколько рекомендаций:

  • Бронируйте заранее. Цены на перелеты растут по мере приближения даты вылета. Заранее забронированный тур позволит зафиксировать более выгодную стоимость;
  • Рассмотрите альтернативные варианты, обратите внимание на менее раскрученные города (вместо дорогого о. Хайнань можно, например, посетить Чэнду или Сиань, где цены могут быть ниже на 20-25 %);
  • Турция и Египет по-прежнему остаются самыми доступными вариантами для пляжного отдыха, где отели сдерживают рост цен.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том куда новосибирцам труднее всего получить визы. Внешний туризм кардинально изменился за последние несколько лет и продолжает меняться из-за геополитической обстановки. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году в Новосибирской области дорожники отремонтируют 170 км федеральных трасс и три мостовых сооружения. Часть работ (100 км) дорожники завершат в этом сезоне, ещё 70 км сдадут в 2027-м, сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор»).

С марта ведутся работы по ремонту моста через Чулым на трассе Р-254. Правую полосу откроют к маю, левую — к концу июля. На мосту через озеро Хомутино на Северном обходе в апреле начали укреплять грунт методом силикатизации. Этот метод позволяет повысить несущую способность грунта, и позитивно влияет на безопасность и комфорт передвижения по данному участку. А в Убинском районе до октября приступили к ремонту путепровода-скотопрогона. Здесь будут заменены опоры, балки, ограждение и гидроизоляция.

Читать полностью

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Президент «Новосибирской продовольственной корпорации», депутат Заксобрания Александр Тепляков предложил ужесточить контроль за обращением мяса в области. По его словам, сегодня в Новосибирск поступает мясо из разных регионов России, а также стран.

— На самом деле, нет понимания происхождения этого мяса. Возможно, это Казахстан, Алтай — схем достаточно много. Я общался с представителями ветеринарии из Новосибирска, и они говорят о том, что приход мяса в город мы контролируем на уровне 15%, а 85%, по большому счёту, приходят без контроля ветеринарной службы. Это принципиальная вещь, которую мы практически не контролируем, — заявил Тепляков на комитете по АПК регионального парламента.

Читать полностью

Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Непарный шелкопряд атакует леса Новосибирской области. В ответ на запрос редакции Infopro54 в министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что по состоянию на 1 ноября 2025 года очаги вредителя зафиксированы на площади 77 320 гектаров. Из них ликвидация требуется на 41 495 гектарах — это Коченёвское и Ордынское лесничества.

— В настоящее время проводятся весенние обследования очагов. По их результатам будет принято решение о проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности шелкопряда с применением биологического препарата наземным способом, — говорится в ответе ведомства.

Читать полностью

Аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Объектами контроля Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в 2025 году стали 104 организации. В 98 из них были установлены почти 3 000 нарушений на 9,5 млрд руб. Об этом сообщила председатель КСП Елена Гончарова.

По ее словам, подавляющее большинство нарушений (71,6%) допущены при использовании средств областного бюджета и областного имущества. На втором месте нарушения при исполнении бюджетов — 753. На третьем — нарушения при ведении бухгалтерского учёта.

Читать полностью

Новосибирск потеряет федеральные деньги при срыве графика концессионных школ

Автор: Юлия Данилова

В случае срыва сроков строительства концессионных школ в Новосибирске возникает риск возврата средств в федеральный бюджет. Об этом в ходе обсуждения поправок в бюджет на профильном комитете регионального парламента заявил заместитель председателя бюджетного комитета Денис Юминов.

— Мы хотели бы увидеть график завершения работ до 31 декабря 2026 года, — подчеркнул он.

Читать полностью

В Новосибирске пройдет интенсив для инвесторов и предпринимателей

Корпорация развития Новосибирской области в партнерстве с центром «Мой бизнес» организует образовательное мероприятие для деловых людей под названием «БизнесНавигатор: открытые возможности».

Это масштабное событие, ориентированное на предпринимателей и инвесторов Новосибирской области, предоставит площадку для обсуждения текущих способов поддержки бизнеса и перспектив реализации проектов на промышленных территориях региона.

Читать полностью
Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

Общество

Накануне выходных на Новосибирск обрушился снежный заряд

Общество

Сроки старта навигации 2026 года назвали в Новосибирске

Бизнес Власть

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Власть Общество

В Новосибирске нашли реку Карапузенок и озеро Шерстяное

Бизнес Общество

Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Финансы

Как новые кредитные условия повлияют на рынок ИЖС

Спорт

Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

Бизнес Туризм

Отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%

Отставки и назначения

Павел Ивашевский возглавит департамент имущества Новосибирска

Общество Стиль жизни

В Новосибирске насчитали 240 туристических тайников, которые ищут по координатам

Бизнес Власть Право&Порядок

Аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска

Право&Порядок

Экс-борец с коррупцией Андрей Хомин получил четыре года колонии в Новосибирске

Бизнес Власть

Новосибирск потеряет федеральные деньги при срыве графика концессионных школ

Финансы

Весенние каникулы: «Пушкинская карта» демонстрирует трехкратный рост

Общество

Кабаны ушли из лесов Новосибирской области

Власть

Мэр Бердска Лапицкий получил «неуд» от депутатов горсовета

Власть Общество

В Новосибирской области начался период повышенного риска лесных пожаров

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности