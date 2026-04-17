Отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%

Смена предпочтений

В преддверии майских праздников перед многими россиянами встает вопрос об организации отдыха. И это не только про дачи, шашлыки и поездки за город, но и про зарубежные поездки. На майские праздники 2026 года география зарубежного отдыха наших соотечественников претерпела заметные изменения. Как отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова, основные тренды — это смена фокуса с Ближнего Востока на Азию и удорожание перелетов из-за роста цен на авиатопливо.

— Рейтинг направлений по доле бронирований в целом по России на текущий момент выглядит таким образом: лидирует Турция — 16 %, на вторую позицию выдвинулся Узбекистан — 13 %, Китай — 11 %, Армения — 6 %, Грузия и Беларусь — по 5 %, Тайланд — 4 %, — перечисляет эксперт (данные для анализа взяты из открытых источников).

По ее словам, из-за военного конфликта на Ближнем Востоке привычные направления ОАЭ и Катар стали недоступны для массового туризма. Турпоток переориентировался, что создало ажиотажный спрос на альтернативные в это время года направления, в первую очередь Китай и Вьетнам.

Напомним, в 2025 году самыми популярными направлениями среди новосибирцев были: Таиланд, Турция, ОАЭ, Россия и Вьетнам. В марте, после начала военных действий в Иране, новосибирские туристы начали переориентироваться на Юго-Восточную Азию. Это Таиланд, Вьетнам, Хайнань.

Рост до 40%

Стоимость поездок за рубеж в этом году заметно выросла, по мнению Елены Ельцовой, главная причина тому: удорожание авиационного топлива на фоне геополитического кризиса и, как следствие, введение авиакомпаниями дополнительных «топливных» сборов.

Собеседница редакции привела некоторые данные по стоимости пакетных майских туров на двоих с перелетом из Москвы:

Турция — от 99 тысяч рублей,

Египет — от 140 тысяч руб.,

Китай (о.Хайнань) — 250-350 тысяч рублей,

Тайланд (Пхукет) — от 218 тысяч руб.,

Вьетнам (Нячанг) — от 244 тысяч рублей.

— Последние три азиатских направления выросли в цене по сравнению с тем же периодом 2025 года на 25 – 40 % именно из-за топливного сбора, — комментирует Ельцова.

По ее словам, авиаперевозчики компенсируют возросшие расходы за счет пассажиров. Это проявляется либо через прямые топливные сборы, либо через общее повышение тарифов.

Ранее о неизбежном росте цен на зарубежный отдых редакции рассказывала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко.

По данным Новосибирскстата, поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это был максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые мониторит ведомство, в феврале. На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%.

За март поездка на отдых в Египет подорожала на 17%, в Китай — 15,5%, а отдых на Черноморском побережье России — на 16,5%.

Тренд сохранится

Эксперт предполагает, что цены на туры, особенно на популярные азиатские направления, будут расти и дальше.

— Ситуация на топливном рынке остается нестабильной, а отраслевое законодательство позволяет туроператорам пересматривать стоимость уже забронированных туров при резком росте транспортных тарифов, к сожалению, — констатирует Елена Ельцова.

Чтобы поездка не слишком ударила по бюджету, эксперт дала несколько рекомендаций:

Бронируйте заранее. Цены на перелеты растут по мере приближения даты вылета. Заранее забронированный тур позволит зафиксировать более выгодную стоимость;

Рассмотрите альтернативные варианты, обратите внимание на менее раскрученные города (вместо дорогого о. Хайнань можно, например, посетить Чэнду или Сиань, где цены могут быть ниже на 20-25 %);

Турция и Египет по-прежнему остаются самыми доступными вариантами для пляжного отдыха, где отели сдерживают рост цен.

Внешний туризм кардинально изменился за последние несколько лет и продолжает меняться из-за геополитической обстановки.