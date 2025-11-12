Новосибирцам рассказали правила безопасного шопинга

В Новосибирске начались распродажи. Маркетплейсы и магазины предлагают акции и скидки, чтобы привлечь покупателей. Однако мошенники не стоят в стороне. Они могут воспользоваться ситуацией и обмануть доверчивых граждан. Сибирское ГУ Банка России подготовило советы для жителей региона, чтобы избежать мошенничества в период повышенного спроса.
- Создать отдельную карту или онлайн-кошелек для покупок. Переводить на них только те деньги, которые планируется потратить. Оформить виртуальную карту с лимитом на траты или использовать онлайн-кошельки маркетплейсов, пополняя их перед покупкой. Это поможет контролировать расходы и обезопасит от мошенников, ограничивая ущерб суммой на карте.
- Прежде чем совершать покупку, обязательно проверять сайт магазина. Стоит убедиться, что адрес страницы начинается с https://, название сайта совпадает с официальным, а рядом с ним есть значок замка. Если в названии сайта лишний символ или ошибка, это явный признак фейкового сайта. Цель таких сайтов — получить личные данные человека и данные банковской карты.
- Не разглашать никому коды из СМС и push-уведомлений, ПИН-коды от карт, CVV и пароли от личных кабинетов. Если звонят или пишут в мессенджерах с просьбой сообщить эти данные — вероятно, это мошенники. Нужно завершить разговор и заблокировать контакт.
- Покупать только в надежных интернет-магазинах. Если выбор остановился на небольшом онлайн-магазине, нужно обязательно изучить отзывы о нем и проверить контакты продавца: адрес, телефон, электронную почту.
- Использовать только личные устройства. Совершать покупки и заходить в мобильный банк с компьютера или телефона. Установить на них пароль.
- Подключить уведомления об операциях по карте. СМС и push-сообщения помогут быстро среагировать, если операция не совершалась. Если это произошло, немедленно нужно заблокировать карту и сообщить в банк о несогласии. Уточнить у своего банка, взимается ли плата за эту услугу.
- Не переходить сразу по ссылкам из сообщений. Даже если ссылка отправлена от известной компании или человека. Если ожидается доставка заказа, лучше перепроверить информацию.
В Центробанке уверены, что эти простые правила помогут россиянам защититься от мошенников, которые часто играют на желаниях сэкономить и эмоциях от покупок, особенно когда информация о распродажах буквально повсюду.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские секондхэнды отмечают резкое снижение качества сдаваемых вещей.