Новосибирцам рассказали правила безопасного шопинга

В Новосибирске начались распродажи. Маркетплейсы и магазины предлагают акции и скидки, чтобы привлечь покупателей. Однако мошенники не стоят в стороне. Они могут воспользоваться ситуацией и обмануть доверчивых граждан. Сибирское ГУ Банка России подготовило советы для жителей региона, чтобы избежать мошенничества в период повышенного спроса.

Создать отдельную карту или онлайн-кошелек для покупок. Переводить на них только те деньги, которые планируется потратить. Оформить виртуальную карту с лимитом на траты или использовать онлайн-кошельки маркетплейсов, пополняя их перед покупкой. Это поможет контролировать расходы и обезопасит от мошенников, ограничивая ущерб суммой на карте.

Прежде чем совершать покупку, обязательно проверять сайт магазина. Стоит убедиться, что адрес страницы начинается с https://, название сайта совпадает с официальным, а рядом с ним есть значок замка. Если в названии сайта лишний символ или ошибка, это явный признак фейкового сайта. Цель таких сайтов — получить личные данные человека и данные банковской карты.

Не разглашать никому коды из СМС и push-уведомлений, ПИН-коды от карт, CVV и пароли от личных кабинетов. Если звонят или пишут в мессенджерах с просьбой сообщить эти данные — вероятно, это мошенники. Нужно завершить разговор и заблокировать контакт.

Покупать только в надежных интернет-магазинах. Если выбор остановился на небольшом онлайн-магазине, нужно обязательно изучить отзывы о нем и проверить контакты продавца: адрес, телефон, электронную почту.

Использовать только личные устройства. Совершать покупки и заходить в мобильный банк с компьютера или телефона. Установить на них пароль.

Подключить уведомления об операциях по карте. СМС и push-сообщения помогут быстро среагировать, если операция не совершалась. Если это произошло, немедленно нужно заблокировать карту и сообщить в банк о несогласии. Уточнить у своего банка, взимается ли плата за эту услугу.

Не переходить сразу по ссылкам из сообщений. Даже если ссылка отправлена от известной компании или человека. Если ожидается доставка заказа, лучше перепроверить информацию.

В Центробанке уверены, что эти простые правила помогут россиянам защититься от мошенников, которые часто играют на желаниях сэкономить и эмоциях от покупок, особенно когда информация о распродажах буквально повсюду.

