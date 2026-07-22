Прямой рейс в Индию может появиться из Новосибирска

Прямое авиасообщение может появиться между Новосибирской областью и Республикой Индия. С таким предложением выступил губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с делегацией во главе с Генеральным консулом Индии в Екатеринбурге господином Дебабратой Чаттопадхьяем.

Глава региона подчеркнул, что Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом в азиатской части страны, и открытие прямых рейсов из аэропорта Толмачёво позволит значительно активизировать взаимные экономические и культурные связи. Генеральный консул поддержал эту инициативу, отметив важность перелетов для развития торговли и бизнеса.

Кроме того, на встрече стороны обсудили сотрудничество в области науки и технологий, развитие искусственного интеллекта, а также взаимодействие университетов и подготовку ИТ-специалистов.

Напомним, Россия стремится увеличить число индийцев в рабочей силе, привлекаемой из стран дальнего зарубежья по квотам. Индийские рабочие находят работу в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность. При этом в России также растет спрос на квалифицированных рабочих из Индии в секторах машиностроения и электроники. В Новосибирской области индийские рабочие востребованы на предприятиях легкой промышленности.

— Хорошие сотрудники, у них высокая производительность, они не боятся нагрузки, но при работе с ними важно соблюдать определенные условия. Им нужно устанавливать четкий план на день, чтобы они заранее знали, сколько и какого товара должны выдать. Если план не установлен, то индусы будут работать по минимуму: вместо 200 единиц сошьют 30. Так они устроены, — отмечал один из собеседников редакции.

В других регионах индийцы работают на агропромышленных предприятиях, в строительстве.

Ранее редакция сообщала, что прямой рейс на Мальдивы стартует из Новосибирска.