Новосибирск возобновляет авиасообщение с Гоа

С 1 октября из Новосибирска стартуют прямые рейсы в Гоа, Индия. Самолет будет летать трижды в неделю. Этот единственный прямой и регулярный рейс, связывающий Новосибирск с Индией, пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Аэропорт Толмачево стал одним из лучших примеров развития регионального хаба в нашей стране за последние 15-20 лет. Воздушная гавань прошла реконструкцию терминала, сейчас ведется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. Эти шаги по развитию уже дают свои результаты — в 2023 и 2024 году через аэропорт прошло более 9 миллионов пассажиров. Объем пассажиропотока привлекает крупные авиакомпании открывать новые направления, — приводит ведомство комментарий министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.

Замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова сообщила, что запуск регулярных прямых рейсов между Новосибирском и Гоа укрепит сотрудничество между странами. По ее словам, в последние годы число туристов из Индии в Россию растет. Развитие авиасообщения, культурного обмена и совместных мероприятий будут способствовать увеличению турпотока. Кроме того, прямое сообщение с Гоа появится из Екатеринбурга и Москвы.

Рейс из столицы Сибири в Индию были отменены весной 2020 года из-за пандемии короновируса. Их возобновление обсуждалось с 2022 года. В список городов, из которых планировалось организовать прямые рейсы, также входил Омск.

Напомним, в 2024 году в коллективных средствах размещения Новосибирской области остановились 40,5 тысяч иностранных туристов. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Наибольший интерес к региону в 2023-2024 годах проявили граждане Казахстана, Китая и Узбекистана.

При этом в новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья, в том числе, из Индии, а новосибирские компании поставляют свою продукцию в Индию. Президент Индийского делового совета Акашдип Сингх называл малый и средний бизнес одним из основных потенциальных драйверов экспорта РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что самолеты в Дубай снова летают из Новосибирска. Авиакомпании приостанавливали полеты всего на два дня.