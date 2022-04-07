Конструктор одежды из Бердска построила бизнес на скульптурах из картона

Марина Хомич работала дизайнером детской одежды, шила на заказ. Но когда ее стаж достиг 10 лет, фабрика закрылась, а Марина попала под сокращение.

Выбрать новое направление деятельности помогли близкие люди.

— Меня поддержал муж — он работает инженером в сфере типографского оборудования. А старшая дочка — архитектор — научила пользоваться соцсетями, подсказала дизайнеров скульптур из картона, и я увлеклась, — рассказала КП-Новосибирск Марина Хомич.

Подумала, что жители Новосибирска обычно активно покупают подобный декор к Новому году в IKEA, значит дело должно пойти, добавила Марина.

Так и вышло. Только теперь маленькое увлечение выросло в полноценный бизнес, а работы сибирячки появляются даже на выставках современного искусства.

Первый успех пришел после Сибирского биеннале современного искусства в ГПНТБ: зрители были в восторге от двух гигантских ладоней на входе. Появились заказчики: Марину просили сделать буквы из картона на выпускной, оформить стену в фотостудии, витрину в бутике и подиум на модном показе.

Марину просили сделать буквы из картона на выпускной, оформить стену в фотостудии, витрину в бутике и подиум на модном показе.

— Раньше мало кто заказывал скульптуры из картона в дом, но сейчас к этой теме все больше интереса, особенно часто покупают что-то в стиле IKEA. Под Новый год был вал заказов на их фирменные звезды-светильники, от небольших до самых крупных. Но мои звезды были авторские: другая бумага, золотой картон и другие отличия, — объясняет Марина Хомич.

Актуальности картонному промыслу добавило и закрытие IKEA. Но новосибирский конструктор не хочет, чтобы ее считали конкурентом шведского гиганта в направлении декора. Все-таки ее работы — штучный товар, к тому же необычные скульптуры для нее в первую очередь искусство: главными своими заслугами Марина считает успех на выставках и присутствие в музеях и галереях.