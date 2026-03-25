В учебном корпусе НГТУ произошел пожар

ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировало информацию о пожаре в четвертом корпусе НГТУ.

Согласно данным ведомства, на втором этаже учебного здания в одном из кабинетов загорелась бумага.

— Сообщение о пожаре поступило по автоматической установке пожарной сигнализации. Администрацией вуза проведена эвакуация учащихся и персонала, — сообщили в ведомстве.

Пожар был быстро локализован в течение четверти часа. Сейчас пожарные тщательно осматривают все этажи здания и продолжают тушение открытого огня. С использованием спасательных средств из здания эвакуировали троих людей.

300 учащихся и сотрудников самостоятельно покинули учебный корпус.

Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара были задействовали 59 человек и 19 единиц техники, включая 46 сотрудников и 14 машин от МЧС России.