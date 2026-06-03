В НГТУ НЭТИ создают гоночный болид для чемпионата «Формула Студент»

В Центре студенческой проектной деятельности при Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ создали прототип гоночного автомобиля. В будущем его планируют представить на соревнованиях «Формула Студент» в Ленинградской области.

В ЦСПД работают над проектом по разработке карта для участия в инженерном соревновании «Формула Студент». На этом мероприятии вузы демонстрируют и тестируют свои гоночные автомобили. Руководитель ЦСПД Владимир Филиппов сообщил, что за основу взяли одну из существующих моделей гоночных машин.

— Решение взять за основу проверенный карт было продиктовано стратегическими целями: чемпионат предъявляет строгие технические требования и четкие ограничения по габаритам, массе, конструкции рамы и системам безопасности, — рассказал Владимир Филиппов, добавив, что готовый вариант не исключает новых инженерных решений.

Савелий Кузнецов, сотрудник ЦСПД, подчеркнул, что работа в рамках заданных ограничений побуждает к поиску оригинальных решений. Это включает разработку цифровых моделей, виртуальный анализ прочности конструкций, оптимизацию компоновки узлов и агрегатов, а также расчет их массогабаритных характеристик. Кроме того, это способствует производству компонентов с использованием высокотехнологичного оборудования.

Большинство компонентов для проекта студенты НГТУ НЭТИ изготовили самостоятельно. Среди них — рама, кронштейны, пластины крепления, подвесные элементы и защитные конструкции. Чтобы сэкономить время на этапах, где самостоятельное производство было бы неэффективным, они приобрели мотор, колеса, шины и некоторые части рулевой системы.

На протяжении длительного времени специалисты занимались адаптацией рамы к рейке и настройкой тормозной системы. В данный момент прототип карта с двигателем объемом 140 кубических сантиметров завершен и уже прошел первые тесты для дальнейшего совершенствования конструкции. Владимир Филиппов отметил, что в текущем году разработанный в ЦСПД карт не будет представлен на соревнованиях. Сейчас основная задача команды — устранить все выявленные недостатки прототипа.

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