Ситуацию с завозом мигрантами опасных заболеваний оценил Роспотребнадзор НСО

Автор: Юлия Данилова

Дата:

При оформлении документов граждане других стран, приезжающие в Новосибирск, проходят медосвидетельствование

В Новосибирской области за последние годы не наблюдалось проблем с болезнями из-за въезжающих в регион мигрантов. Уровень заболеваемости иностранных граждан, проживающих в регионе, за последние 10 лет не превышает среднегодовых многолетних показателей, случаи заболеваний носят единичный характер, сообщили в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

В ведомстве напомнили, что при получении вида на жительство, разрешения на временное проживание, патента, убежища или гражданства РФ иностранные граждане и лица без гражданства проходят медицинское освидетельствование, по результатам которого выдаётся медицинское заключение.

Кроме того, в плановом порядке проводятся обследования работников организаций, чья деятельность связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным, медицинским и бытовым обслуживанием.

Напомним, в конце января администрация Маслянинского округа опубликовала на своем официальном сайте сообщение (скрин сообщения имеется в редакции), адресованное предприятиям общепита и торговли пищевыми продуктами.  Со ссылкой на Роспотребнадзор Новосибирской области сообщалось, что в регионе наблюдается рост случаев заболеваемости паразитарными болезнями. Особенно часто они выявляются у трудовых мигрантов из Восточной Азии. Речь идет об аскаридозе, трихоцефалезе, описторхозе и клонорхозе.

В сообщении говорилось, что для предотвращения распространения паразитарных инфекций среди населения нужно обязательно проверять всех трудовых мигрантов, которые работают в сфере общественного питания и торговли продуктами.

Через некоторое время сообщение с сайта было удалено.

Ранее редакция сообщала о том, что число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Роспотребнадзор Мигранты болезни

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

