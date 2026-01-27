Мигранты привозят паразитарные инфекции в Новосибирскую область

Администрация Маслянинского округа опубликовала на своем официальном сайте сообщение (скрин сообщения имеется в редакции), адресованное предприятиям общепита и торговли пищевыми продуктами. Со ссылкой на Роспотребнадзор Новосибирской области сообщается, что в регионе наблюдается рост случаев заболеваемости паразитарными болезнями. Особенно часто они выявляются у трудовых мигрантов из Восточной Азии. Речь идет об аскаридозе, трихоцефалезе, описторхозе и клонорхозе.

В сообщении говорится, что для предотвращения распространения паразитарных инфекций среди населения нужно обязательно проверять всех трудовых мигрантов, которые работают в сфере общественного питания и торговли продуктами. Это требование прописано в приказе Минздрава.

Чтобы уменьшить риск заражения, важно соблюдать правила приготовления пищи. Употреблять только хорошо прожаренное мясо, рыбу и исключить из рациона необработанные морепродукты.

Через некоторое время сообщение с сайта было удалено.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства мигрантов попали розничная торговля напитками (код 47.25) и табачными изделиями (код 47.26), такси (49.32) и детские сады (85.11).

С 2026 года в этом списке уже семь отраслей. Добавилась деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41); деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (56.29.4); деятельность в области спорта (93.1).

Ранее редакция сообщала о том, что количество преступлений, совершенных мигрантами, в Новосибирской области выросло на 7.6%.