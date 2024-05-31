С начала 2024 года «Россети Новосибирск» ввели в эксплуатацию более 85 км ЛЭП и 50 МВА мощности

С приходом теплого времени года «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») активизировали модернизацию объектов электросетевого хозяйства практически по всей территории региона. Все работы ведутся в рамках реализации масштабной инвестпрограммы системообразующего электросетевого предприятия области.

Только за первые 4 месяца 2024 года компания вложила более 1,2 млрд рублей в реконструкцию действующих и строительство новых электросетей, что почти вдвое превышает плановые показатели. К настоящему времени энергетики уже ввели в эксплуатацию более 85 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, а также трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью порядка 50 МВА.

В рамках инвестиционной программы «Россети Новосибирск» высокими темпами идет реализация ряда крупных проектов, в том числе модернизация высоковольтной подстанции 110кВ Железнодорожная с заменой силовых трансформаторов на более мощные, реконструкция ЛЭП-10 кВ в р.п. Кольцово, строительство электрических сетей 10-0,4 кВ для технологического присоединения новых потребителей.

Также компанией ведется реконструкция электросетей на территориях Станционного сельсовета, сел Ленинское и Ярково. Все эти населенные пункты входят в активно развивающуюся Новосибирскую агломерацию, здесь как нигде важна синхронизация темпов расширения электросетевой инфраструктуры с динамикой жилого и промышленного строительства.

Поэтому «Россети Новосибирск» не снижают темпов реализации инвестпрограммы. Напомним, что в течение 2024 года энергетики планируют ввести в эксплуатацию более 450 км ЛЭП и более 270 МВА мощности. Общий объем инвестиций, запланированных на текущий год, составляет 5,5 млрд рублей, большая часть из них будет направлена на повышение надежности электроснабжения и создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей.