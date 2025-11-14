Субсидируемые авиамаршруты из Новосибирска получат дополнительную поддержку

Правительство РФ выделило дополнительно более 1,4 млрд рублей на поддержку субсидируемых авиаперевозок. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— Федеральные средства предназначены для авиакомпаний, которые с 1 октября 2024 года по 31 июля 2025 года перевезли по специальному тарифу не менее 169 тысяч пассажиров, — говорится в документе.

Напомним, программа субсидирования авиаперевозок льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов была запущена в 2018 году. Она охватывает 82 маршрута и включает перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России.

Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи.

В перечень субсидируемых маршрутов на 2025 год, утверждённый Росавиацией, вошли 22 направления из Новосибирска. 20 из них выполняет АО «Авиакомпания “Сибирь”» (работает под брендом S7). Среди них авиарейсы в Барнаул, Волгоград, Ижевск, Казань, Кемерово, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Талакан, Ульяновск, Ханты-Мансийск и Челябинск.

Кроме того, авиакомпания АО «ЮВТ АЭРО» выполняет субсидируемые рейсы в Тобольск, а АО «АТК “Ямал”» — в Салехард.

Нижний порог софинансирования полетов со стороны Новосибирской области предусмотрен Росавиацией на уровне 50%. Верхний порог софинансирования (вместе с регионом, который принимает рейс из Новосибирска) — 95%.

Ранее редакция сообщала, что в развитие аэродрома «Бердск-Центральный» инвестируют 8 млрд рублей.