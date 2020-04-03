«Господдержку получат те, кто сохранит рабочие места»

Региональный штаб по выработке мер, направленных на поддержку экономики, возглавляемый вице-губернатором Сергеем Сёмкой, на следующей неделе должен будет представить конкретные предложения. Они касаются поддержки предпринимателей, чей бизнес оказался заложником ситуации с коронавирусом. Как сообщают в правительстве региона, под удар попали авиаперевозки, транспортные перевозки, гостиничный бизнес, сфера общественного питания, досуга, оказания бытовых услуг. Со своей стороны, предпринимательские сообщества и отдельные субъекты, в частности, малого и среднего бизнеса, которым также предстоит войти в состав регионального штаба, озвучили ряд собственных предложений.

Митинги и истерические твиты — не спасение — Обратилась с предложениями «Опора России», Союз транспортников и экспедиторов Сибири, — сообщил на брифинге в правительстве региона и.о. министра экономического развития области Лев Решетников. — Очень много обратилось представителей гостиничного бизнеса.

Данные предложения, по словам чиновника, носят как локальный характер, так и касаются инициатив в части изменения ряда норм федерального законодательства. Конкретизировать собственно вносимые бизнесом предложения чиновник не стал.

Что касается рассматриваемых мер по поддержке предпринимательства в области, то одна из них уже принята правительством региона и касается ограничений на проведение надзорных проверок субъектов предпринимательства.

Помимо этого, по словам и.о. министра, сейчас прорабатываются механизмы реализации плана мероприятий, утверждённых в середине марта правительством РФ. Во-первых, это преференции по налогам компаниям, которые входят в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Им будет предоставлена отсрочка по налогам на шесть месяцев. Для микропредприятий будет предоставлена отсрочка по социальным платежам. В целом, для предприятий малого и среднего бизнеса эти платежи будут снижены с 30% до 15%. Во-вторых, предполагается поддержка по кредитам, по основному долгу на шесть месяцев. Кроме того, компаниям будут предоставляться отдельные льготные беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам.

Как рассказывает Решетников, 2/3 затрат в связи с реализацией данных мер готов взять на себя Центробанк.

— Самая важная задача — сохранить рабочие места, — говорит и.о. министра. — Хотел бы сделать акцент: господдержку, прежде всего, получат те предприятия, которые сохранят рабочие места в текущей ситуации.

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В настоящее время, по информации правительства региона, на территории области уже действует ряд штабов, организованных субъектами предпринимательства. Во-первых, это оперативный штаб Российского экспортного центра. Российские экспортеры, которые столкнулись со сложностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, смогут оперативно получить рекомендации по ведению бизнеса в условиях ограничительных мер и мирового экономического кризиса (телефон горячей линии:).

Ещё один штаб — Антикризисный штаб экспортеров Российского экспортного центра — решает проблемы, возникающие из-за разрыва внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в ряде государств, анализирует изменение экспортной географии, определяет потенциальные рынки для российских экспортеров.

Центр антикризисной поддержки предпринимателей регионального отделения «Опора России» информирует о мерах поддержки, консультирует по конкретным возникшим ситуациям, создает площадку взаимопомощи между предпринимателями, поможет не потерять контроль над бизнесом в критической ситуации, осуществляет правовое и фактическое сопровождение банкротам.

Союз «Новосибирская торгово-промышленная палата» выдает бизнесу заключения о форс-мажоре до 1 сентября 2020 года по внутрироссийским договорам и внешнеторговым контрактам.

Напомним, что с начала прошлой недели на территории Новосибирской области в рамках самоизоляции была приостановлена деятельность предприятий, за исключением тех, которые занимаются реализацией продуктов питания и товаров первой необходимости, а также чья деятельность имеет стратегическое значение. А накануне Владимир Путин рекомендовал регионам продлить карантинный режим до 30 апреля.

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