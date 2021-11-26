«У нас в стране, к сожалению, почти уничтожили инженерную школу…»

Производственники вымирают как класс

— Как представитель промышленного предпринимательства оцените, пожалуйста, какое место этот вид бизнеса сегодня занимает в Новосибирске, в стране?

— К сожалению, у нас сегодня куда ни глянь — везде блогеры, интернет-маркетологи, коучи и т. д. Людей, которые хоть что-то делают своими руками, очень мало. И при этом, как бы банально это не звучало, — основную добавленную стоимость в ВВП страны сегодня создает производство. Не коучи, не блогерши с 2 млн подписчиками, а производство, но о его развитии и поддержке государство, к сожалению, думает в последую очередь.

Лично мне, как инженеру, как собственнику конструкторского бюро, обидно, что мы дожили до того, что при наличии таких институтов, как «Сиб НИА Им Чаплыгина», «НАЗ им Чкалова», мы летаем в командировки на Boeing и Airbus. В послевоенные годы прошлого века у нас была плеяда уникальных КБ: КБ Илюшина, КБ Микояна, КБ Яковлева, КБ Антонова. Сейчас есть «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), есть МС-21, который до сих пор не доведен до ума. В августе до площадки форума «Армия-2021» не долетел действующий прототип военно-транспортного самолета ИЛ-112В.

Или еще один пример. Если вы посмотрите на дороги, то практически не увидите «Жигулей». А я купил ВАЗ-2104. Почему? Просто потому, что наши дороги — это обнять и плакать, а колесо от «Жигулей» вместе с диском стоит 400 рублей, в отличие от резины на BMW-X6. Думаю, что не только я с удовольствием бы ездил на «Жигулях», если бы там стоял нормальный гидроусилитель, нормальная коробка передач, так как эта машина по эксплуатационным расходам сегодня стремится к велосипеду. Но увы… А тот факт, что наши военные ездят в командировки с импортным оборудованием и вооружением, никого не смущает? А то, что в изделиях ОПК у нас стоят микросхемы стран-производителей, являющихся нашими потенциальными врагами, — тоже никого не волнует?

Все это говорит о том, что у нас в стране, к сожалению, уничтожили инженерную школу, в том числе маленькие конструкторские бюро, которые были связующим элементом между идеей и крупномасштабным производством. И это серьезно сдерживает развитие промышленного предпринимательства. Я бы даже сказал, что производственники вымирают как класс по целому ряду причин: недоступное финансирование, отсутствие возможности купить необходимое оборудование, не удается пробиться к госзаказам и заказам крупных корпораций и т. д. У большей части предпринимателей просто заканчиваются силы на половине этого пути.

— Вы знаете это на собственном опыте?

— Да, и не только. Например, я играю в полупрофессиональный хоккей, и мы озадачились тем, как сделать лезвия, которые не уступают по техническим характеристикам канадским и американским, но будут дешевле. Пара импортных лезвий обходится хоккеисту в 15 тысяч рублей, а у полупрофессионального игрока при трех тренировках в неделю они «кончаются» за квартал. У меня есть собственное КБ, но нам пришлось заказывать металлографию в одном из институтов Новосибирска, глубоко разбираться в технологии производства, изучать различные варианты покрытий, технологии их нанесения. В итоге себестоимость наших лезвий получилась 1100 рублей. Но потом возникли новые сложности. Как упаковать эти лезвия? Я обошел все типографии города с разверткой коробки, но мне были согласны напечатать только от 10 тысяч штук. А у меня первая партия всего 100 штук! Мне больше просто пока не нужно, так как я должен оценить спрос. Но крупные типографии, которые неплохо себя чувствуют на рынке и шлепают серийную продукцию, крайне неохотно идут навстречу малому бизнесу. В итоге я нашел компанию, но она мне напечатала эти коробки по цене за штуку в 10 раз выше, чем реальная. Плюс отдельная головная боль была с вкладышем, в который вставляются лезвия. В итоге на продажу со всеми накладными товар вышел по цене 3,5 тысячи, но это все-равно дешевле, чем импортные аналоги. Теперь мы проходим не менее интересный квест — продвижение товара на рынок.

Или еще один пример. Я поклонник хороших качественных машин, но производитель перестал выпускать ряд деталей. Если бы я не был собственником конструкторского бюро, то сидел бы и ждал, когда нужная мне запчасть придет с другого конца света. А как владелец КБ даю задание конструктору отсканировать, отмоделировать и распечатать нужную модель из алюминия, который применяют в авиастроении. И такой заказ теоретически может сделать любой владелец СТО, если знает, куда обращаться, если может предоставить производителю конструкторскую и техническую документацию, чертежи детали, программу для станка либо заплатить за это. Но и тут возникают нюансы. Например, нам для выполнения одного заказа пришлось изготавливать отдельный режущий инструмент, так как аналог в РФ отсутствовал, а зарубежные компании заявили о готовности выполнить заказ за 1 тысячу евро и прислать фрезу через 60 дней.

Пройдя весь этот путь, мы пришли к пониманию, что обычный производственный малый бизнес просто не обладает такими навыками и компетенциями, не понимает, где их взять и сколько они стоят. Именно поэтому мы пришли к выводу о необходимости создания сервисной компании, которая будет переводить хотелки малого бизнеса на производственный язык и договариваться с промышленными площадками. Эта идея очень хорошо вписалась в проект, что с начала 2021 года реализуется в Новосибирском региональном отделении «Опоры России» — «Развитие». Напомню, его ключевая идея — совмещение возможностей предприятий ОПК и потребностей компаний малого бизнеса.

Планов громадье

— Можете описать задачи, которыми, по вашим оценкам, должен заниматься такой сервисный центр?

— Ключевая цель — сделать доступными для предпринимателей все технологии металлообработки, обработки композитных материалов, аддитивные технологии. К примеру, у меня в КБ есть оборудование для 3D- моделирования, сканирования и печати. В автоклавах «СибНИА им. Чаплыгина» (термообработка/спекание в вакууме) можно сделать изделие из композитного материала. Размеры большие, поэтому можно делать крупногабаритные детали. У других предприятий ОПК тоже есть уникальные станки. В Технопарке есть замечательная испытательная лаборатория Антона Рязанцева, которая работает на авиацию и может провести испытания любого материала.

Наша задача в рамках проекта «Развитие» — знакомить промышленных предпринимателей с миром возможностей, а также остужать головы некоторых участников рынка. Например, в том же Технопарке у одного резидента стоит замечательный принтер для печати по металлу, но у собственника отсутствует понимание, что ценообразование должно быть гуманным. За расчет и печать детали затворной задержки из обычной нержавейки на CZ-75, с которым наша сборная выступает по практической стрельбе, нам насчитали 3800 рублей, а заказ в Москве вместе с доставкой самолетом до двери обошелся в 1500 рублей. И это не разовый заказ, а в перспективе очень даже долгоиграющая коммерческая история. К сожалению, мы настолько поссорились с чехами, что они свернули поставку запчастей на свое спортивное оружие в Россию, свернули квоту по стволам, поэтому возникла задача — обеспечить имеющееся в РФ спортивное оружие запчастями. Затворные задержки, к примеру, «летят» после 10 тысяч выстрелов, а их профессиональный спортсмен делает за неделю. Для сравнения: у чехов стоимость этой запчасти — 60 евро непосредственно в Чехии, а ее еще нужно привезти, растаможить, доставить и т. д. Стоит ли задирать цены для того, чтобы потерять возможность выйти на новый сегмент рынка? Не думаю, но каждый выбирает сам.

Таких примеров импортозамещения, где можно использовать аддитивные технологии, загрузить имеющиеся в Новосибирске мощности и оборудование, только я знаю немало. Да, процесс их изготовления нужно обкатать, да, на начальной стадии, возможно, придется где-то переплатить, но это работа на перспективу. Это понимают не все.

Мы также планируем учить предприятия ОПК правильно считать заказы промышленных предпринимателей и не свешивать на бедных коммерсантов всю свою общезаводскую себестоимость. Пока получается, что малый бизнес тянет не только себя, но и все оборонное предприятие, а это непосильная ноша на начальном этапе. Поэтому промышленные предприниматели с большим недоверием относятся к возможности сотрудничества с предприятиями оборонки. Кстати, военные заводы от этого мучаются не меньше. Они не хотят заплатить за изучение, разработку чертежей, печать детали 150 тысяч рублей, но при этом у них уже два года без этой детали стоит линия стоимость 600 млн рублей, от которой напрямую зависит исполнение госзаказа. Парадокс! При этом малый промышленный бизнес реально может разрабатывать и за счет новых технологий изготавливать детали, которые будут более прочными, с более высокими эксплуатационными свойствами и даже более дешевыми (если подходить с умом), чем импортные оригиналы. Но предприниматели не могут работать себе в убыток.

А чем оборачивается попытка масштабировать бизнес? К примеру, ты придумываешь новое оборудование, заинтересовавшее рынок, разрабатываешь всю техническую документацию, чертежи и т. д, отдаешь предприятию ОПК для сборки плат и финишной сборки и получаешь себестоимость сборки в 1,5 раза выше, чем цена готового изделия. На вопрос: почему, если это экономически никак не обосновано? — следует ответ: наш удав — как хочу, так и меряю. Все попытки объяснить, что это масштабирование позволит создать новые рабочие места, повысит налоговые отчисления, приведет к появлению на рынке нового востребованного продукта — никакой реакции.

К сожалению, пока крупная промышленность считает малый промышленный бизнес недолюдьми, считает, что мы должны работать за еду — и это крайне неправильная позиция. Малый бизнес где-то в чем-то гораздо технологичней, чем крупные оборонные предприятия в целом.

В рамках проекта «Развитие» мы также намерены прорабатывать тему о том, чтобы государство, наконец, задумалось о субсидировании расходных материалов. Если этого не сделать, то ничего у нас с развитием промышленного предпринимательства не получится.

— В списке проблем малых промышленных компаний вы называли отсутствие доступа к госзаказам и заказам корпораций…

— Да, тут существуют очень серьезные административные преграды. Например, у нефтяников на эксплуатации стоит техника компании Caterpillar. Большая часть запчастей бульдозеров — обменные детали, которые производятся с достаточно высокой точностью, имеют габариты 1-1,5 метра и весят около 2 тонн. Одна из компаний в Новосибирске раз 10 проводила аукцион, чтобы выбрать подрядчика на производство этих деталей — никто не пришел. Казалось бы, сумма контракта очень привлекательна: 300 тысяч рублей только работа за одну деталь, а сделать нужно несколько десятков. Небольшая производственная компания из 5 человек, получив такой контракт, будет плакать от счастья, и такие компании в Новосибирске есть. Но заказчик заключил договоры в Челябинске и Екатеринбурге и платит за одну деталь от 500 до 700 тысяч рублей (в Новосибирске, напомню, это было бы в два раза дешевле). Почему? Да потому что у заказчика есть такая штука, как комплайнс — это расширенное понятие экономической безопасности с учетом всех возможных рисков. Ни один подрядчик с оборотом менее 100 млн рублей по году его не пройдет. При этом он должен соответствовать всем евростандартам, иметь отчетность по МСФО… Вы о чем говорите? У нас малый бизнес бухучет сейчас ведет от раза к разу, а тут МСФО…

Или еще один пример. Сейчас много говорится о том, что крупные корпорации должны работать с малым бизнесом. По факту получается следующее: даже если ты выигрываешь такой контракт, к тебе приходят и говорят: будь готов, мы сделаем все возможное, чтобы ты контракт не исполнил. А это прямое попадание в «черный список». Вот и получается, что доступность таких контрактов, где крутятся достаточно неплохие деньги, для малого бизнеса только декларация. Все рыбные места на этом рынке давно попилены, и доступ малому бизнесу на него заказан.

В рамках проекта «Развитие» мы планируем выработать стратегию, чтобы методом кнута и пряника принуждать крупный бизнес к диалогу с малым. Также мы намерены прорабатывать вопрос, чтобы дать возможность малому бизнесу выполнять в том числе и сложные контракты. А если случилось счастье, и предприниматель такой контракт получил, чтобы у него была возможность исполнить прописанные в документе договоренности.

— Одной из ключевых проблем для промышленных предпринимателей является сертификация произведенной продукции, без получения которой на рынок часто выйти невозможно…

— Действительно, в строительстве, авиации, машиностроении и еще ряде отраслей одна из самых главных проблем — сертификация. К примеру, я построил и восстановил спорткар Marussia, но до сих пор не имею допуска к дорогам общего пользования, так как мне нужно было получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Это отдельный вид спорта! С этим мы тоже планируем бороться в рамках проекта «Развитие».

Хотя, рынок в принципе принимает новинки не очень охотно. Случай из практики. В Новосибирске есть компания, сдающая в аренду опалубку под монолитное строительство: металлоконструкции с фанерным щитом. Собственник устал восстанавливать опалубку после арендаторов и обратился к нам с вопросом о том, как решить эту проблему. Мы предложили интересное решение, но коммерсант в итоге отказался, сказав, что ему «нужно дешевле, чем в Китае». Но это новые технологии, они на старте будут априори дороже, чем существующие. Они дадут возможность экономить в перспективе, после отработки и при последующей эксплуатации. Многие этого не понимают и не хотят вкладывать в разработку конструкторской документации 50 тысяч рублей, при этом платят по 150 тысяч за коучей для продажников, которые в итоге все равно не могут решить проблему.

— В рамках выездной встречи с промышленными предпринимателями, проведенной недавно новосибирским реготделением «Опоры России», от некоторых предприятий ОПК прозвучало заявление о возможности финансирования ряда интересных разработок. Это реально?

— Сразу предлагаю снять розовые очки. Речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса, которые входят в государственные корпорации, то есть еще на берегу нужно понимать, что все согласования будут «чуть дольше», чем в коммерческих банках и фондах. Вы должны будете доказать целесообразность вашего проекта целой госкорпорации. Это будет очень нелегко и долго. На мой взгляд, если речь идет о проекте стоимость менее 1 млн долларов, то лучше даже не пытаться, а идти в другие институты развития. Например, в Фонд развития промышленности. Если же вы можете предложить что-то капиталоемкое, высокотехнологичное, имеющее рынок сбыта для всего ОПК, верите в себя — дерзайте. В принципе сервисная компания будет готова оказать поддержку и для решения этой задачи.

С рядовыми проектами дергаться бесполезно.

— Кстати, а что скажете по поводу доступности господдержки для промышленного предпринимательства?

— Расскажу на собственном опыте. Я выиграл имущественную поддержку в ГЦРП Новосибирска, для этого написал бизнес-план, два часа защищал его перед комиссией, получил аренду с оплатой 50 тысяч в месяц, но два месяца не мог зайти на объект, так как мне не разрешали расширить обычные двери шириной 80 см до гаражных ворот. Изначально я заявлял, что мне были нужны именно ворота, так как я промышленный предприниматель. Но в мэрии два месяца считали, что сэндвич-панели, из которых сделаны стены — это несущая конструкция, и команда инженеров и конструкторов не сможет сделать укрепление из металлоконструкций. После этого выяснилось, что для областного Фонда микрофинансирования оборудование, нажитое малым бизнесом, не является предметом залога. Для получения кредита нам предложили принести машины, квартиры и т. д., а по оборудованию они «не могут просчитать риски и не знают, куда продавать».

Как мы можем развивать промышленность, если оборудование не является предметом залога? И это Фонд микрофинансирования, цель и задачи которого — помогать развиваться малому бизнесу!

И так во всех мерах господдержки: можно, но нельзя — когнитивный диссонанс. В рамках проекта «Развитие» очень хочется реализовать такую вещь, чтобы декларируемое у нас стало реальностью.

Верим в лучшее

— Вы уверены, что у вас получится реализовать все перечисленное?

— Мы вышли с предложением на федеральный комитет по промышленности «Опоры России» и хотим в рамках пилотного проекта протестировать сервисную компанию в Новосибирске. Надеюсь, что получим поддержку.

В комитете по промышленности реготделения «Опоры России» мы стараемся сделать жизнь малого промышленного предпринимателя лучше. Где-то в глубине души верим, что однажды наступит день, когда мы снова будем летать на своих самолетах, ездить на своих качественных машинах, играть в хоккей в своей экипировке. Ничего сложного в этом нет.

Да, мир вокруг нас во многом стал одноразовым. Новые машины делаются так, чтобы превратиться в тыкву через 50-60 тысяч км и стимулировать владельца к покупке нового автомобиля. Мы исповедуем немного другой подход. Мы хотим делать качественные вещи, за которые нам не стыдно, и считаем, что мир должен измениться. Мы должны поменять видение клиентов, потребителей, партнеров от мира одноразовых вещей к миру вещей качественных и удобных в эксплуатации. Считаю это своей глобальной миссией и глобальной миссией моей команды.

Беседовала Юлия Данилова