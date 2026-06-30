«Экономики нет — одни хотелки»: почему 85% идей российских предпринимателей остаются на бумаге

Представьте себе комнату, полную людей, каждый из которых держит в руках чертеж вечного двигателя. Они убеждены, что совершили прорыв, но за дверью их ждут физики с калькуляторами, готовые доказать, что их машина не будет работать.

Примерно так выглядит экспертиза предпринимательских проектов на крупнейшем российском форуме «Сильные идеи для нового времени» (18+), по мнению Александра Митяева. В 2026 году в качестве эксперта он проанализировал более сотни заявок в предпринимательском треке. Его выводы заставляют задуматься не только о качестве идей, но и о том, как в России понимают само слово «предпринимательство».

Большая иллюзия: то, что не является бизнесом

— Первое и самое важное наблюдение: лишь каждый пятый поданный проект имеет право называться предпринимательским.

Остальные 80% — это что угодно, но не бизнес-идеи. Социальные инициативы, которые нужно реализовывать через НКО или гранты. Законодательные предложения, требующие не инвестиций, а депутатского голоса. Философские концепции нового мироустройства. Технические изобретения без рыночной логики. Государственные программы, которые должны финансироваться из бюджета, а не из кармана инвестора.

Это фундаментальное непонимание природы предпринимательской деятельности. Люди приходят с благой идеей — и считают, что этого достаточно. Но бизнес начинается не с идеи. Он начинается с ответа на три вопроса: кто заплатит, сколько и зачем?

Цифры молчат: экономическое обоснование как исчезающий вид

Самая распространенная и самая разрушительная ошибка авторов — отсутствие экономики.

В 85% проектов нет ни одной цифры. Ни сметы, ни расчета себестоимости, ни прогноза выручки. Авторы либо ограничиваются общей фразой «затраты минимальны», либо указывают сумму без обоснования. Вместо бизнес-плана — мечты.

Особенно показателен подход к источнику финансирования. Многие заявляют: «Проект реализуется за счет грантов». Но грант — это не бизнес-модель, это дотация. Предпринимательский проект должен зарабатывать сам, а не просить деньги на реализацию «полезной идеи». Если ваша бизнес-модель держится на грантах — это социальный проект, а не предпринимательский.

— В идее нет никакой экономики, одни хотелки, — пишут эксперты форума, и это стало лейтмотивом всего сезона.

Слепая зона: конкуренты не анализируются

Каждый десятый проект вообще не упоминает конкурентов. Каждый второй утверждает, что у них конкурентов нет.

Это заблуждение не просто наивно — оно губительно для любого бизнеса. Инвестор не вложит деньги в проект, если автор не понимает, с кем ему предстоит бороться за клиента. Предприниматель не сможет выстроить стратегию, если считает свою нишу пустой.

Конкуренты есть всегда. Даже у самой прорывной идеи есть альтернативы: другие продукты, другие способы решить проблему клиента, отказ клиента от решения вовсе. Игнорирование конкурентной среды — профессиональная недееспособность.

Эксперты это видят сразу: «нет отличий от существующих решений», «непонятно, почему клиент выберет именно вас», «анализ рынка отсутствует». И оценки падают.

Чужой проект: феномен автора, который не собирается ничего делать

Самый болезненный критерий для многих проектов оказался самым простым. На вопрос о том, готовы ли авторы лично реализовать идею, 60% отвечают отрицательно.

Это означает, что человек придумал идею, оформил ее, подал на конкурс — но сам делать ничего не будет. Проект существует в вакууме, без лидера, без воли к реализации. Идея без автора — мертвая идея. Неважно, насколько она хороша, если никто не готов вложить в нее свое время, репутацию и силы.

Без команды: одиночки в поле

Отсутствие команды — еще одна «болезнь» большинства заявок. Чаще всего в проекте указан один человек. Иногда — «будут привлечены специалисты» без конкретных имен и опыта. Иногда — команда описана общими словами: «эксперты в своей области» или «сотрудники администрации».

Но инвесторы вкладываются в команду, а не в идею. Без конкретных людей с подтвержденными компетенциями любой проект — это фантазия. Особенно когда речь идет о создании IT-платформы, строительстве сети точек или масштабном производстве. Один человек не может быть всем: разработчиком, маркетологом, юристом, продажником и управленцем.

«Команда не сформирована», «автор один», «нет опыта в заявленной сфере» — такие комментарии сопровождают большинство оценок.

Масштаб не по плечу: почему «вся Россия» начинается с одного района

Парадоксальная ситуация: проект, описанный для одного населенного пункта, в целях заявляет федеральный масштаб. Автор строит городскую кофейню, а хочет изменить экономику страны.

Это не просто ошибка формулировок. Это демонстрация полного отсутствия понимания масштабирования. Бизнес растет постепенно: пилот, первый клиент, первый город, первый регион. Без дорожной карты тиражирования, без подтвержденного спроса в одной точке заявлять о выходе на федеральный уровень — наивно и непрофессионально.

Эксперты советуют авторам не замахиваться на всю страну. Начните с малого, подтвердите экономику на одном объекте, соберите цифры — тогда и претендуйте на большее.

Социальное vs предпринимательское: вечное смешение

Многие проекты полезны для общества, но не являются бизнесом. Они не окупаются, не имеют платежеспособного спроса и требуют постоянного финансирования извне. Это не предпринимательство — это социальная инициатива. Есть специальные треки для таких проектов, есть гранты, есть НКО.

Но авторы упорно подают их в предпринимательский раздел, надеясь, что социальная значимость компенсирует отсутствие экономики. Не компенсирует.

ИИ как панацея и проклятие

Современные языковые модели сделали заявки более гладкими, но не более содержательными. Эксперты жалуются: проекты, сгенерированные нейросетями и недоработанные авторами, легко вычислить по шаблонным формулировкам и пустоте.

Особенно смешно выглядит, когда ИИ хвалит проекты, которые сам же и сгенерировал:

― Пустые проекты считает прорывными, а в проработанных проектах находит вопросы, — делится наблюдением одна из экспертов форума.

ИИ ― помощник, а не автор. Без личного осмысления, без добавления конкретных цифр и реалий вашего бизнеса нейросеть создаст красивую, но пустую обертку. Эксперты это видят и снижают оценки.

Что работает: формула успешного предпринимательского проекта

На фоне сотен слабых заявок четко выделяются проекты, которые получают высокие баллы. Их отличают несколько признаков:

Четкая бизнес-модель: автор знает, как проект будет зарабатывать. Указана модель монетизации: подписка, комиссия, продажа услуг, лицензирование. Понятно, кто клиент: B2B, B2C или B2G). И главное ― почему клиенты будут платить именно этому проекту, а не альтернативам.

автор знает, как проект будет зарабатывать. Указана модель монетизации: подписка, комиссия, продажа услуг, лицензирование. Понятно, кто клиент: B2B, B2C или B2G). И главное ― почему клиенты будут платить именно этому проекту, а не альтернативам. Реалистичные цифры: в заявке есть детализированная смета по статьям, прогноз выручки и прибыли, срок окупаемости, точка безубыточности. Цифры обоснованы, а не взяты с потолка.

в заявке есть детализированная смета по статьям, прогноз выручки и прибыли, срок окупаемости, точка безубыточности. Цифры обоснованы, а не взяты с потолка. Готовность автора: на вопрос о личной реализации ответ ― «да». Автор не делегирует идею государству или гипотетическим инвесторам. Он сам готов действовать.

на вопрос о личной реализации ответ ― «да». Автор не делегирует идею государству или гипотетическим инвесторам. Он сам готов действовать. Команда: указаны конкретные люди с опытом в нужных сферах. Понятно, кто за что отвечает. Если команды нет ― есть план ее формирования с конкретными шагами.

указаны конкретные люди с опытом в нужных сферах. Понятно, кто за что отвечает. Если команды нет ― есть план ее формирования с конкретными шагами. Конкурентный анализ: автор знает, кто работает в его нише, чем его проект отличается и почему он лучше. Он не пишет «конкурентов нет» ― он показывает, где его преимущество.

автор знает, кто работает в его нише, чем его проект отличается и почему он лучше. Он не пишет «конкурентов нет» ― он показывает, где его преимущество. Масштабируемость: есть дорожная карта тиражирования. Проект может работать в других регионах, а не только на одном районе.

есть дорожная карта тиражирования. Проект может работать в других регионах, а не только на одном районе. Простота и ясность: идея понятна с первого прочтения. Нет сложного языка и общих фраз. Четкая формулировка: что вы предлагаете и кому.

Типичные ошибки: как не надо писать

Авторы продолжают совершать одни и те же ошибки. Вот главные из них:

Указывают «затраты не требуются» или «человек может это все сделать» — это красный флаг для эксперта. Любой бизнес требует ресурсов. Отрицание затрат говорит о наивности.

— это красный флаг для эксперта. Любой бизнес требует ресурсов. Отрицание затрат говорит о наивности. Ставят глобальные цели без локального плана. «Повысить ВВП», «решить проблему демографии» — звучит красиво, но нет ясности, как конкретный проект это сделает.

«Повысить ВВП», «решить проблему демографии» — звучит красиво, но нет ясности, как конкретный проект это сделает. Путают социальный проект с предпринимательским. У них разная логика оценки. Социальные инициативы оцениваются по другим критериям.

У них разная логика оценки. Социальные инициативы оцениваются по другим критериям. Не прорабатывают каналы продаж. Авторы забывают ответить на вопрос: как вы найдете первых клиентов? Без этого проект остается теорией.

Авторы забывают ответить на вопрос: как вы найдете первых клиентов? Без этого проект остается теорией. Завышают прогнозы. «Доход ― десятки триллионов долларов» — непрофессионально. Реалистичные прогнозы ценятся выше фантастических.

«Доход ― десятки триллионов долларов» — непрофессионально. Реалистичные прогнозы ценятся выше фантастических. Используют ИИ без доработки. Эксперты видят шаблонные фразы и снижают оценки.

Форум как зеркало российской предпринимательской культуры

То, что я увидел за время экспертизы, — не просто статистика слабых идей. Это срез понимания предпринимательства в России.

Люди не знают, чем отличается бизнес-идея от социальной инициативы. Они не понимают, что предпринимательство — это не про «хорошую идею», а про рынок, деньги, клиентов, конкуренцию. Они путают желание сделать мир лучше с умением заработать на этом.

И это большая системная проблема. Пока мы продолжаем учить граждан, что бизнес — это легко, что идея важнее цифр, что государство должно помогать всем, — мы не вырастим предпринимателей. Мы вырастим просителей грантов и сочинителей красивых текстов.

Но есть и хорошая новость. Те 15-20% проектов, что я оценил высоко, доказывают: люди, которые понимают рынок, которые готовы считать деньги, которые знают своих конкурентов и умеют строить команду, — они есть. Их немного, но они есть. Именно они создают реальную экономику, рабочие места и налоги.

Остальным — не поздно научиться. Но для этого нужно перестать считать, что идея — это уже полдела. В бизнесе идея — это еще не начало. Начало — это когда вы знаете, сколько стоит ваш продукт, кто его купит и почему он выберет вас, а не соседа.

Руководство к действию: как написать проект, который пройдет экспертизу

Если вы хотите подать предпринимательский проект на форум и получить высокие оценки, вот главные рекомендации:

Проработайте экономику: составьте смету, рассчитайте себестоимость, прогноз выручки, точку безубыточности, срок окупаемости. Укажите модель монетизации. Без цифр проект несерьезен.

составьте смету, рассчитайте себестоимость, прогноз выручки, точку безубыточности, срок окупаемости. Укажите модель монетизации. Без цифр проект несерьезен. Изучите конкурентов: напишите, кто уже работает в вашей нише, чем ваш проект отличается и почему лучше. «Конкурентов нет» ― недопустимый ответ.

напишите, кто уже работает в вашей нише, чем ваш проект отличается и почему лучше. «Конкурентов нет» ― недопустимый ответ. Соберите команду: укажите конкретных людей с опытом. Если команды нет, опишите план ее формирования.

укажите конкретных людей с опытом. Если команды нет, опишите план ее формирования. Будьте готовы реализовывать: ответьте «да» на вопрос о личной готовности и объясните, как вы видите свой путь в проекте.

ответьте «да» на вопрос о личной готовности и объясните, как вы видите свой путь в проекте. Начинайте с малого: заявляйте реалистичный масштаб ― пилот в одном городе или районе. Федеральный уровень ― после подтвержденных результатов.

заявляйте реалистичный масштаб ― пилот в одном городе или районе. Федеральный уровень ― после подтвержденных результатов. Пишите просто и ясно: избегайте сложного языка и общих фраз. Четко формулируйте: что вы предлагаете, кому и зачем.

избегайте сложного языка и общих фраз. Четко формулируйте: что вы предлагаете, кому и зачем. Не используйте ИИ без доработки: нейросети могут помочь структурировать мысли, но не могут заменить ваше понимание рынка, клиентов и конкурентов.

Время включать калькуляторы

Форум «Сильные идеи для нового времени» — дает шанс любому гражданину России предложить свою идею на самом высоком уровне. Но этот шанс нужно использовать правильно.

Идея без экономики — это фантазия. Проект без автора — это ничья вещь. Бизнес без анализа конкурентов — это игра в рулетку.

Те 15-20% проектов, которые я оценил высоко, получили свои баллы не за красивые слова. Они получили их за понимание рынка, за реалистичные цифры, за готовность автора работать, за команду, за конкурентный анализ. Эти люди не просто мечтают — они считают. И именно они построят новую экономику России.

Остальным советую перестать верить в иллюзорные перспективы и начать считать деньги. Буквально. Сесть за стол, открыть Excel и расписать: сколько стоит ваш продукт, кто его купит, когда вы выйдете в ноль и почему покупатель должен выбрать именно вас.

Мы стоим на пороге новых экономических реалий, где слова «идея» и «бизнес» перестанут быть синонимами.

Уже сейчас среди сотен формальных заявок начинают пробиваться ростки зрелого предпринимательского мышления: с бюджетами, сроками, конкурентами и пониманием рисков. Эти авторы — не просто мечтатели, они строители будущего. И их голоса должны быть услышаны не только экспертами, но и институтами развития, инвесторами и рынком. Форум «Сильные идеи для нового времени» может стать тем мостом, который соединит идею с реальностью, но только при одном условии: авторы перестанут просить, а начнут предлагать конкретные цифры. И тогда мы увидим не просто рост числа участников, а рост числа предпринимателей, способных изменить экономику страны. Это и есть главная цель, которая стоит за каждой оценкой и каждым комментарием эксперта.

Ранее редакция сообщала о том, что для развития стартапов вокруг СКИФ будут создавать условия. Обсуждается вопрос введения налоговых преференций для бизнеса и льготной ипотеки для инноваторов.