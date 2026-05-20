Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Инновации

Для развития стартапов вокруг СКИФ будут создавать условия

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Обсуждается вопрос введения налоговых преференция для бизнеса и льготной ипотеки для инноваторов

Вокруг «СКИФ» необходимо создать инновационную экосистему, включающую специализированные исследовательские зоны, площадки и производства. По словам полпреда президента в СФО Анатолия Серышева, для этого необходимо решить вопросы привлечения кадров, поддержки малого бизнеса, создания условий для развития стартапов и малых инновационных предприятий.

— Среди возможных мер рассматриваются льготное ипотечное кредитование и предоставление налоговых преференций, — подчеркнул Серышев в рамках рабочего совещания по вопросам развития наукограда Кольцово.

Стоит отметить, что еще до запуска «СКИФ» анонсируются проекты, которые бизнес и ученые планируют развивать с помощью установленного на нем оборудования. В частности, это разработка новых сплавов для костных имплантов, улучшение методик геномного редактирования при лечении различных заболеваний, создание новых методик нефтедобычи, предотвращение ЧП в промышленности и авиации и т.д.

В конце 2025 года мэр наукограда, вице-президент Союза развития наукоградов России Николай Красников предлагал внедрить специальные субсидии на служебное жилье, которое предоставлять на конкурсной основе. По его словам, на 2026 год была сформирована заявка на 100 млн рублей под эти цели. Красников отмечал, что у Кольцово уже есть опыт строительства жилья для ученых. Совместно с ИЯФ СОРАН и застройщиком наукоград в прошлом году сдал дом, где ученые получили 111 квартир из 129. Причем застройщик дал скидку на их покупку в размере 20%.

— Это не тот механизм, который нам нужен, но он приблизил нужную нам категорию специалистов к получению жилья. Надеемся, что по мере роста вложений в наукоемкую сферу, науку, будут вкладываться ресурсы и в поддержку кадров, закрепление ученых и специалистов в наукограде, — говорил мэр Кольцово.

Напомним, в 2025 году статус наукограда Кольцово был продлен на 15 лет, утверждена стратегия его развития до 2040 года. Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова сейчас ведёт подготовку мастер-плана наукограда.

Ранее редакция сообщала о том, что технический запуск «СКИФ» планируется в августе 2026 года. 

Фото предоставлено пресс-службой полпреда президента РФ в СФО, автор — пресс-служба.

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Инновации

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : стартап СКИФ полпредство поддержка бизнеса наукоград

536
0
0
Предыдущая статья
Новосибирская область осталась без нефти
Следующая статья
В Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана

Поиски воды для п. Ложок в Новосибирском районе завершатся в декабре 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирском районе третий год идут поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения пос. Ложок. Контракт был заключён через департамент по недропользованию по СФО. Работы завершатся в декабре 2026 года.

— Мы надеемся, что с помощью этого контракта проблема водоснабжения будет решена. Пока проводим изучение, ищем воду, предварительный результат положительный, обнадёживающий, — сообщил на пресс-конференции начальник департамента по недропользованию по СФО Алексей Партолин.

Читать полностью

Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

К началу 2027 года мобильная сеть компании МТС будет оснащена дополнительными 2600 базовыми станциями отечественного производства, созданными ООО «ИРТЕЯ». Эти устройства будут развернуты по всей России, доведя общее число отечественных станций в 76 регионах до 3800 единиц, из которых 35 будут расположены в Новосибирской области. Поставленное оборудование российского производителя отличается расширенными возможностями и совместимо со всеми действующими в стране частотными стандартами LTE и GSM.

Ранее, к началу 2025 года, на действующей сети в 37 российских регионах уже началась опытная эксплуатация первой промышленной партии из 200 LTE-станций российского производства. Новосибирская область одной из первых получила отечественное оборудование – первые базовые станции были запущены в сёлах Ужаниха и Воробьёво.

Читать полностью

Новосибирская область осталась без нефти

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области в 2025 году не добывали нефть. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин. По его словам, в предыдущие годы добыча в регионе велась, но сейчас компании не активизируют эту работу.

— В Новосибирске добычи пока не было. Она в предыдущие годы была, но в связи с тем, что ситуация пока экономическая не располагает, компании не активизируют эту работу, — пояснил Партолин.

Читать полностью

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Автор: Юлия Данилова

Проект по поиску пропавших детей, который реализуется в Новосибирской области, получил две награды на форуме ЦИПР Digital, который проходит в Нижнем Новгороде. Его реализует NtechLab — технологическая компания «Ростеха».

В 2025 году с помощью ИИ-видеоаналитики компании удалось найти более 120 детей, а за три года технологии помогли правоохранителям региона обнаружить свыше 5000 человек, включая разыскиваемых преступников, пропавших граждан и пожилых людей.

Читать полностью

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Автор: Юлия Данилова

В России установят предельную норму привлечения трудовых мигрантов в строительстве: в 50% от фактической численности работников. Проект постановления правительства РФ «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» уже направлен в региональные и отраслевые объединения работодателей. Об этом сообщил ЕРЗ.РФ со ссылкой на имеющийся в издании документ. Новосибирская область оказалась в списке регионов, для которых это требование будет действовать.

Для предприятий и организаций, занятых в сфере обслуживания зданий, квота на иностранных работников может быть установлена в размере 70%, уточнили эксперты портала.

Читать полностью

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество

Поиски воды для п. Ложок в Новосибирском районе завершатся в декабре 2026 года

Телекоммуникации

Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

Общество

В Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана

Бизнес Власть Инновации

Для развития стартапов вокруг СКИФ будут создавать условия

Бизнес Экономика

Новосибирская область осталась без нефти

Власть Общество Технологии

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Общество

В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Бизнес Власть Недвижимость

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Финансы

117 млн рублей потратили новосибирцы на посещение мероприятий по Пушкинской карте

Общество Туризм

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Общество

В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

Бизнес

«Новосибирскавтодору» понизили рейтинг

Авто Власть Общество

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Авто Бизнес Общество

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Общество Право&Порядок

Прокуратура оспаривает дипломы, выданные Университетом биотехнологий

Бизнес Недвижимость Туризм

В Заельцовском бору на берегу Оби строят базу отдыха

Общество

52,7 тысячи иностранных туристов посетили Новосибирскую область за год

Бизнес ПроБизнес

Импортеры и перевозчики Новосибирска будут вносить обеспечительный платеж за товары

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности