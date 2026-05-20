Для развития стартапов вокруг СКИФ будут создавать условия

Вокруг «СКИФ» необходимо создать инновационную экосистему, включающую специализированные исследовательские зоны, площадки и производства. По словам полпреда президента в СФО Анатолия Серышева, для этого необходимо решить вопросы привлечения кадров, поддержки малого бизнеса, создания условий для развития стартапов и малых инновационных предприятий.

— Среди возможных мер рассматриваются льготное ипотечное кредитование и предоставление налоговых преференций, — подчеркнул Серышев в рамках рабочего совещания по вопросам развития наукограда Кольцово.

Стоит отметить, что еще до запуска «СКИФ» анонсируются проекты, которые бизнес и ученые планируют развивать с помощью установленного на нем оборудования. В частности, это разработка новых сплавов для костных имплантов, улучшение методик геномного редактирования при лечении различных заболеваний, создание новых методик нефтедобычи, предотвращение ЧП в промышленности и авиации и т.д.

В конце 2025 года мэр наукограда, вице-президент Союза развития наукоградов России Николай Красников предлагал внедрить специальные субсидии на служебное жилье, которое предоставлять на конкурсной основе. По его словам, на 2026 год была сформирована заявка на 100 млн рублей под эти цели. Красников отмечал, что у Кольцово уже есть опыт строительства жилья для ученых. Совместно с ИЯФ СОРАН и застройщиком наукоград в прошлом году сдал дом, где ученые получили 111 квартир из 129. Причем застройщик дал скидку на их покупку в размере 20%.

— Это не тот механизм, который нам нужен, но он приблизил нужную нам категорию специалистов к получению жилья. Надеемся, что по мере роста вложений в наукоемкую сферу, науку, будут вкладываться ресурсы и в поддержку кадров, закрепление ученых и специалистов в наукограде, — говорил мэр Кольцово.

Напомним, в 2025 году статус наукограда Кольцово был продлен на 15 лет, утверждена стратегия его развития до 2040 года. Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова сейчас ведёт подготовку мастер-плана наукограда.

Ранее редакция сообщала о том, что технический запуск «СКИФ» планируется в августе 2026 года.