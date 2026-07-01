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Бизнес Общество

Четыре новосибирских вуза вошли в топ с самыми высокими зарплатами выпускников

Автор: Артем Рязанов

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Большинство молодых специалистов остаются работать в родном регионе после завершения учёбы

Составлен рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сферах «экономика», «финансы» и «IT-технологии», получивших дипломы в 2020–2025 годах. Ведущие университеты Новосибирска не только сохраняют высокие позиции в отраслевых рейтингах, но и показывают стабильный рост зарплат своих выпускников. Технические специальности демонстрируют особенно высокий потенциал трудоустройства и конкурентоспособность на рынке труда, следует из рейтинга SuperJob.

Технические вузы

  • Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (ННИГУ) — 6‑е место в рейтинге технических вузов (рост на одну позицию). Средняя зарплата выпускников технических специальностей — 250 000 рублей (на 20 000 рублей больше, чем в прошлом году). 73% выпускников остаются в Новосибирске.
  • Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) занял 10‑е место в рейтинге (ранее — 9‑е). Средняя зарплата выпускников — 190 000 рублей (без роста за год). 75% выпускников начинают карьеру в Новосибирске.
  • Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) — 14‑е место в рейтинге технических вузов. Средняя зарплата выпускников — 170 000 рублей (рост на 10 000 рублей по сравнению с предыдущим годом). 47% молодых специалистов остаются работать в городе.

Экономические вузы

  • Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (ННИГУ) — 11‑е место в рейтинге экономических вузов (рост на одну позицию). Средняя зарплата выпускников‑экономистов — 125 000 рублей (на 15 000 рублей больше, чем в прошлом году). 69% выпускников остаются работать в Новосибирске.
  • Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ) — 11‑е место в рейтинге экономических вузов. Средняя зарплата выпускников‑экономистов — 125 000 рублей (рост на 10 000 рублей). 71% выпускников предпочитают работать в городе после окончания университета.

Российские лидеры

Если говорить о России в целом, то МГИМО уверенно удерживает лидерство: медианная зарплата выпускников этого вуза составляет 230 000 рублей в месяц (+30 000, или +15% к 2025 году).

Второе место сохранил за собой НИУ ВШЭ с зарплатами выпускников в 200 000 рублей (+10 000, или +5%).

Третье место делят два вуза: Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ им. Ломоносова (по 195 000 рублей). Финансовый университет поднялся на одну строку (+15 000 рублей, или +8%), МГУ потерял одну позицию (+5 000 рублей, или +3%).

Исследование включает государственные и коммерческие вузы, классические и профильные экономические университеты. Аналитики SuperJob изучила данные более 50 млн резюме и другие открытые источники за 2 месяца до даты рейтинга. В выборке рассматривались  от 70 резюме выпускников профильных факультетов, исключая стажёров и младших специалистов. Не менее половины резюме — от трудоустроенных выпускников с соответствующей зарплатой. Показатель «Оставшиеся в городе обучения» — число соискателей, ищущих работу в городе получения образования.

Ранее редакция сообщала о том, что минобрнауки раскрыло зарплаты ректоров Новосибирской области.

Источник фото: Infopro54, автор: Мария Гарифуллина

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : Университет работа зарплата Выпускники вузов

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Госзакупки стекла и гранита отдадут российским компаниям

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России рассматривает возможность распространения национального режима на закупки гранита, стекла и керамики. Инициатива призвана поддержать отечественных производителей стройматериалов на фоне рекордного падения спроса в отрасли, которое не обошло стороной и Новосибирскую область.

Согласно протоколу заседания правительственной подкомиссии, в случае одобрения меры государственные учреждения, госкомпании и корпорации должны будут отдавать приоритет товарам из России и стран ЕАЭС, сообщают «Известия». Сейчас, по данным Минфина, доля российских товаров в госзакупках уже составляет 65%, однако в Минпромторге и Минстрое считают, что этих мер недостаточно.

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«Пользуются чужими деньгами»: сибирские предприниматели жалуются на маркетплейсы депутатам

Автор: Юлия Данилова

Селлеры Республики Хакасия пожаловались в Верховный Совет региона на маркетплейсы. Предприниматели попросили депутатов защитить их права, так как операторы онлайн-платформ нарушают сроки возврата денежных средств за проданные товары. Также бизнесмены жалуются, что маркетплейсы взимают дополнительные комиссии за ускоренный вывод таких денег.

Как выяснил Infopro54, законодатели Хакассии обратились к новосибирским коллегам — в Заксобрание, а также в Минпромторг области, чтобы выяснить насколько эта проблема актуальна для нашего региона. В частности, есть ли случаи нарушения операторами онлайн-платформ прав и законных интересов местных товаропроизводителей при возврате денежных средств. Также представители Хакассии поинтересовались имеющемся в регионе опыте защиты местного бизнеса, работающего на онлайн-площадках. Аналогичный запрос поступил в региональное отделение «Опоры России».

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Режим повышенной готовности из-за подтоплений хотят ввести в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Первомайском районе Новосибирска может быть объявлен режим повышенной готовности в связи с риском затопления частных домов. Проект постановления об этом размещен на официальном сайте городской администрации.

Особый режим планируется ввести на улицах Радиостанция № 2, Узорной и в коттеджном поселке «Витязь-Град» на улице Александра Еремина. Это связано с водой, которая поступает со стороны садоводческих и некоммерческих товариществ «Строитель», «Радист», «Поляна», «Конструктор», «Метростроитель» и «Рябинка».

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Более 7000 ИТ-компаний работают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На 1 июня 2026 года в Новосибирской области работали 7025 ИТ-компаний. Это 2,65% от всех занятых в ИТ-отрасли России бизнесов. С 2022 года количество игроков в отрасли региона увеличилось на 22,5%. По России рост составил 38% — до 256 тысяч игроков. В целом по всем отраслям экономики — 16%.

— ИТ-отрасль по-прежнему растёт быстрее, чем экономика. По нашим оценкам, выручка в отрасли в прошлом году выросла на 6%, в целом по экономике — 3%. Выручка ИТ-компаний Новосибирской области за 2025 год — на 28%, — констатировал Артём Прескарьян, IT-директор СКБ Контур.

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Минприроды Новосибирской области сообщило о масштабном загрязнении водоемов

Автор: Артем Рязанов

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области обнародовало тревожные данные о состоянии ряда водоемов региона.

Критическое загрязнение зафиксировано на следующих водных объектах:

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Группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Калининский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования. Правоохранительные органы выявили организованную группу, которая много лет занималась автоподставами. В нее входили 10 человек. Инициатором выступил житель Заельцовского района.

По версии следствия, в течение четырех лет — с июля 2021 года по сентябрь 2025 года — новосибирцы приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.

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