Четыре новосибирских вуза вошли в топ с самыми высокими зарплатами выпускников

Составлен рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сферах «экономика», «финансы» и «IT-технологии», получивших дипломы в 2020–2025 годах. Ведущие университеты Новосибирска не только сохраняют высокие позиции в отраслевых рейтингах, но и показывают стабильный рост зарплат своих выпускников. Технические специальности демонстрируют особенно высокий потенциал трудоустройства и конкурентоспособность на рынке труда, следует из рейтинга SuperJob.

Технические вузы

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (ННИГУ) — 6‑е место в рейтинге технических вузов (рост на одну позицию). Средняя зарплата выпускников технических специальностей — 250 000 рублей (на 20 000 рублей больше, чем в прошлом году). 73% выпускников остаются в Новосибирске.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) занял 10‑е место в рейтинге (ранее — 9‑е). Средняя зарплата выпускников — 190 000 рублей (без роста за год). 75% выпускников начинают карьеру в Новосибирске.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) — 14‑е место в рейтинге технических вузов. Средняя зарплата выпускников — 170 000 рублей (рост на 10 000 рублей по сравнению с предыдущим годом). 47% молодых специалистов остаются работать в городе.

Экономические вузы

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (ННИГУ) — 11‑е место в рейтинге экономических вузов (рост на одну позицию). Средняя зарплата выпускников‑экономистов — 125 000 рублей (на 15 000 рублей больше, чем в прошлом году). 69% выпускников остаются работать в Новосибирске.

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ) — 11‑е место в рейтинге экономических вузов. Средняя зарплата выпускников‑экономистов — 125 000 рублей (рост на 10 000 рублей). 71% выпускников предпочитают работать в городе после окончания университета.

Российские лидеры

Если говорить о России в целом, то МГИМО уверенно удерживает лидерство: медианная зарплата выпускников этого вуза составляет 230 000 рублей в месяц (+30 000, или +15% к 2025 году).

Второе место сохранил за собой НИУ ВШЭ с зарплатами выпускников в 200 000 рублей (+10 000, или +5%).

Третье место делят два вуза: Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ им. Ломоносова (по 195 000 рублей). Финансовый университет поднялся на одну строку (+15 000 рублей, или +8%), МГУ потерял одну позицию (+5 000 рублей, или +3%).

Исследование включает государственные и коммерческие вузы, классические и профильные экономические университеты. Аналитики SuperJob изучила данные более 50 млн резюме и другие открытые источники за 2 месяца до даты рейтинга. В выборке рассматривались от 70 резюме выпускников профильных факультетов, исключая стажёров и младших специалистов. Не менее половины резюме — от трудоустроенных выпускников с соответствующей зарплатой. Показатель «Оставшиеся в городе обучения» — число соискателей, ищущих работу в городе получения образования.

Ранее редакция сообщала о том, что минобрнауки раскрыло зарплаты ректоров Новосибирской области.