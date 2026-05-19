Прокуратура оспаривает дипломы Университета биотехнологий

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступили иски от прокуратуры, которая оспаривает дипломы об образовании, выданные ФГБОУ ВО «Университет биотехнологий». Надзорное ведомство действует в защиту интересов государства и неопределённого круга граждан, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Согласно материалам проверки, некоторые выпускники вуза не проходили обязательные этапы обучения. В иске говорится, что студенты не сдавали промежуточные аттестации и экзамены, а также не были на практике — хотя в зачётных книжках у них стоят отметки за эти работы.

По мнению прокуратуры, такие дипломы нельзя считать законными, поэтому их следует признать недействительными. Судебные заседания уже назначены: они пройдут 2 июня и 8 июля 2026 года.

Стоит отметить, что это не единственный случай в регионе, когда оспаривается юридическая сила документов об образовании. В 2025 году Новосибирская транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными дипломы новосибирского СГУПСа. Тогда, согласно приговору Заельцовского районного суда, несколько бывших преподавателей вуза признали виновными в получении взяток.

