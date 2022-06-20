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Лунный посевной календарь садовода и огородника на июль 2022

  • 20/06/2022, 15:19
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Лунный посевной календарь садовода и огородника на июль 2022
В этом месяце сеют немного, в основном зеленные культуры, некоторые овощи на салат.

Для чего нужен лунный календарь и как им пользоваться

То, что Луна влияет морские приливы и отливы — научно доказанный факт. Но точно так же единственный спутник Земли способен управлять движением и других жидкостей, в частности, соков растений. Крохотное семя тоже способно реагировать на притяжение Луны. Люди еще в глубокой древности заметили, что всхожесть семян и урожайность во многом зависят от того, в какой фазе Луны проводился посев.

По версии сайта magasha.ru, существуют простые правила:

  • на растущей Луне высевают семена овощей с плодоносящей надземной частью, обрезают кусты;
  • на убывающей Луне высевают семена корнеплодов, пикируют рассаду;
  • время, когда нельзя ни сеять, ни пересаживать, ни вообще что-либо делать с растениями – полнолуние, новолуние, день до и день после новолуния.

Также прослеживается взаимосвязь между развитием растений и тем, где именно находилась Луна в день посева. Для удобства принято делить небо на 12 знаков Зодиака. Дни, когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб, благоприятны для любых садово-огородных работ. В то время, когда Луна проходит через созвездия Льва, Овна и Водолея, лучше ничего не сажать, не сеять, не обрезать и не пикировать.

Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022

Фазы Луны в июле 2022

с 1 по 12 июля – Луна растущая.

13 июля наступит полнолуние.

С 14 по 27 июля луна будет убывающей.

Новолуние придётся на 28 июля.

С 29 июля Луна снова начнёт расти.

Благоприятные дни в июле 2022 года, когда можно сажать

Зелень – 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26 

Однолетние цветы – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 31

Многолетние и двулетние цветы – 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 31

Луковичные и клубневые цветы – 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22 

Неблагоприятные дни в июле

Самые неблагоприятные дни лунного цикла – новолуние и полнолуние. В эти дни запрещены посев и посадки любых растений. Новолуние на растения виляет очень негативно, поэтому с растениями не рекомендуют работать три дня.

Неблагоприятные дни для посева семян в июле 2022 года – 13, 27, 28, 29.

Лунный посевной календарь садовода и огородника на июль 2022

Лунный календарь садовода на июль-2022 по дням

1 -3 июля – неблагоприятное время для работы с растениями в огороде, допускается собирать урожай, пропалывать и готовить грядки для будущих помадок, например, земляники, бороться с вредителями и болезнями. Сеять, сажать, поливать, подкармливать, пасынковать не рекомендуется. Начинается заготовка и консервирование первых плодов и ягод, целебных растений.

4- 5 июля в огороде можно заниматься помидорами и огурцами, пасынковать растения, готовить грядки, вносить удобрения. Цветоводы могут сажать и пересаживать многолетние растения. Можно заниматься черенками, делать обрезку деревьев. А вот замачивать семена не рекомендуется. Продолжается заготовка корней лекарственных растений.

6 — 7 июля в огороде надо заниматься посевом цветной капусты на рассаду для осеннего доращивания в теплице, подготовкой грядок, укоренением усов земляники, обрезкой и формированием томатов. Можно рыхлить, поливать, сажать цветы. В эти дни лучше не обрабатывать растения ядохимикатами.

8 — 9 июля рекомендуется заниматься посадкой и пересадкой любых культур, можно подсеять петрушку, салат, шпинат, щавель. Стоит не забывать поливать, подкармливать, рыхлить растения, сажать многолетние клубневые растения, сеять сидераты. Не стоит заниматься пасынкование и обрезкой растений. Пора начинать заготавливать листья лекарственных растений.

10 -11 июля в огороде разрешена посадка растений на семена, сбор семян и семенников, посев лука на перо, спаржи, шпината, зеленных культур, подкормка растений, опрыскивание от болезней, вредителей, укоренение черенков. Не рекомендуется в эти дни поливать, пасынковать, обрезать растения. Консервирование первого урожая уже в разгаре, ведётся заготовка лекарственных растений.

12 июля в огороде начинается посев семян огурцов для осенней теплицы, можно повторно сеять укроп, фенхель, щавель. Также разрешается пасынковать, формировать кусты. Не стоит в этот день заниматься работами, которые могут повредить корни растений.

13 июля – Полнолуние. Не рекомендуется работать с растениями в полнолуние.

14-15 июля – в огороде на убывающую Луну работать с растениями в саду не стоит, как и сажать. Можно заниматься рыхлением и прополкой грядок.

16 -18 июля рекомендуется сеять под осень семена разных культур, чтобы они вызрели в теплице до заморозков, можно пересаживать цветы. Заниматься борьбой с вредителями при помощи ядохимикатов не стоит.

Лунный посевной календарь садовода и огородника на июль 2022

19 -20 июля в огороде лучше ничего не сажать и не пересаживать. Лучше заняться рыхлением сухой почвы, прополкой, уборкой корнеплодов на хранение, борьбой с вредителями и болезнями.

21 -22 июля рекомендуется в огороде, но только на юге, провести вторую посадку картофеля. Можно сеять корневую петрушку, пастернак, сельдерей, заниматься прополкой, выкапывать луковичные растения. А вот рыхление вблизи корней и пересадка запрещены.

23 -25 июля начинается уборка раннего картофеля, чеснока. Можно заниматься рыхлением и окучиванием. Не рекомендуются – пересадка, пикирование, поливы и подкормки.

26 июля рекомендуется сеять укроп, петрушку и другие зелёные культуры. Можно сажать многолетние цветы. Убирать корнеплоды и клубни не хранение в этот день не стоит.

27 -29 июля – Новолуние. В этот день и ближайшие трое суток растения не беспокоят.

30 июля на растущую Луну не стоит работать с растениями, но можно собирать урожай на хранение, пропалывать, бороться с вредителями и болезнями.

31 июля можно сеять укроп, вносить удобрения, пикировать и пересаживать растения, например, клубнику. Хороший день для укоренения черенков. А семенами заниматься не стоит, в частности, замачивать их.

Фото: flickr.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сад и огород лунный календарь


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