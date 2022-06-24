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Делегация АО «РЭС» посетила ПАО «Россети Ленэнерго» для обмена опытом

  • 24/06/2022, 11:41
Во второй декаде июня делегация АО «РЭС», возглавляемая генеральным директором предприятия Владимиром Герасимовым, посетила Санкт-Петербург с целью обмена опытом с коллегами из «Россети Ленэнерго» - электросетевой компании, обслуживающей электрические сети 110-0,4 кВ на территории Северной столицы и Ленинградской области.

новости бизнесаВ рамках расширенной встречи удалось обсудить и поделиться успешными решениями в части реализации инновационных проектов, оптимизации бизнес-процессов, развития кадрового потенциала компаний, а также по актуальным вопросам передачи электроэнергии и организации обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства.

Особенно интересен новосибирским энергетикам был опыт внедрения системы управления производственными активами (СУПА), аналогичный проект недавно обсуждали в Красноярске. Делегаты АО «РЭС» отметили высокий уровень развития и автоматизации данного направления в «Россети Ленэнерго».  Система автоматизированно ведет все технические процессы — от паспортизации электросетевого оборудования и учёта его состояния до выбора управляющего воздействия, планирования производственных программ (обслуживания, ремонта, реновации), оценки исполнения мероприятий и отражения фактических затрат.

Со своей стороны руководство «Россети Ленэнерго» заинтересовала собственная разработка АО «РЭС» — роботизированный центр обработки обращений потребителей, на который новосибирская компания буквально недавно получила патент. Также сибиряки поделились опытом успешного взаимодействия с правоохранительными органами в части привлечения к ответственности недобросовестных потребителей, в т.ч. крупных майнеров.

Помимо активных переговоров в рамках визита новосибирцы посетили ряд профильных подразделений «Россети Ленэнерго». Среди них Учебно-тренировочный полигон, на котором представлены все виды эксплуатируемого оборудования различного класса напряжения, Южный район электрических сетей филиала «Кабельная сеть», а также Центр обслуживания клиентов.

В целом, все участники отметили высокую эффективность прошедшей рабочей встречи и выразили уверенность, что лучшие практики обязательно найдут применение в деятельности компаний.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : электросети бизнес АО «РЭС»


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