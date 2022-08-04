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Швейцария присоединилась к 7-му пакету санкций ЕС против РФ, Huawei закрыла интернет-магазин в стране, а посольство Нидерландов запретило фермерам использовать наименования нидерландских сыров на фестивале в Истре

  • 04/08/2022, 17:27
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Швейцария присоединилась к 7-му пакету санкций ЕС против РФ, Huawei закрыла интернет-магазин в стране, а посольство Нидерландов запретило российским фермерам использовать наименования нидерландских сыров на фестивале в Истре
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 4 августа.

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против РФ, включая эмбарго на золото, также власти страны сообщили о заморозке активов «Сбербанка», передает ТАСС.

— Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены, — говорится в заявлении. — Активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги. Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и Россией.

Компания Huawei объявила об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL в РФ.

Согласно размещенной информации, Huawei прекращает продавать товары на сайте этого маркетплейса и в его мобильном приложении с 1 августа.

Действующие заказы, сделанные в Vmall, Huawei пообещала доставить в обычном режиме. На уже купленные товары продолжает распространяться гарантийное обслуживание. Причины остановки продаж пока не сообщаются.

Зарегистрированным в маркетплейсе Vmall пользователям компания предлагает авторизоваться с помощью действующих логина и пароля на официальном сайте My Huawei, что позволит автоматически присоединиться к пользовательской программе компании.

Посольство Нидерландов в РФ предупредило участников подмосковного гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», что запрещает фермерам использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и «Эдам», сообщили организаторы.

Фестиваль пройдет в городском округе Истра Московской области с 5 по 7 августа. В 2022 году он соберет свыше 300 фермеров со всей России, а в конкурсе «Лучший сыр России» примет участие рекордное количество номинантов — более 200 человек.

Финские магазины ограничат продажу санкционных товаров российским туристам, сообщает портал Yle со ссылкой на письмо с разъяснениями МИД Финляндии. Речь идет, в частности, о «предметах роскоши» стоимостью свыше €300.

В особенности запрет касается розничных продаж в магазинах, так как легче отследить их целевое использование, пишет Yle. Перед совершением покупки продавец должен будет попросить паспорт клиента. МИД страны признает, что продавцу будет сложно определить, будет ли товар вывезен в Россию или останется в Финляндии. И в таком случае он должен опираться на собственное «индивидуальное» суждение.

На финской таможне Yle заявили, что уже изымают у граждан, направляющихся в Россию, товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например вспомогательные средства, используемые в навигации». В частности, у выезжающих изымали дроны и гидролокаторы.

Рекомендация МИД Финляндии не нарушит антидискриминационные законы страны, утверждает Yle. Профессор уголовного права Тату Хиттинен из Университета Турку пояснил изданию, что власти заинтересованы в максимально эффективном применении санкций и они не нарушают закон. Тем не менее иногда могут возникать сложности, например, из-за того, что в разъяснении не говорится, разрешается ли на основе гражданства отказывать в продаже продовольствия.

Фото: pixabay.com — pixel2013

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес


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