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Новосибирский депутат призвал не финансировать таджикскую диаспору

  • 04/08/2022, 16:45
Автор:
новости Новосибирска
Об этом он написал в своем Телеграм-канале после трагедии в Нижней Ельцовке.

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов в своем Телеграм-канале призвал власти прекратить финансирование таджикской диаспоры после убийства мигрантом 17-летней девушки, пишет КП-Новосибирск.

— Считаю, что после этого инцидента финансирование деятельности диаспоры в виде грантов и субсидий из бюджета должно быть полностью приостановлено, — высказался депутат. — Этот вопрос я планирую поднять в мэрии.

Напомним, трагедия произошла 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. На почве ревности 27-летний Хушнуд Хамроев зарезал свою 17-летнюю девушку. Он нанес ей не менее 14 ударов ножом. Девушка скончалась на месте. На следующий день мужчину задержали.

— Отдельно хочу публично обратиться к главе таджикской диаспоры Новосибирска Минходжидину Каримову, который все эти дни усиленно делает вид, что эта история его не касается, — написал депутат.

Антонов поинтересовался – не хочет ли глава диаспоры публично извиниться перед семьей убитой девушки за поступок своего земляка, и посоветовал Минходжидину Каримову провести профилактическую работу среди граждан Таджикистана, чтобы объяснить, как нужно себя вести в обществе.

Фото с личной страницы Ростислава Антонова Вконтакте

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : инцидент диаспора депутат


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