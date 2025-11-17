Вместо вклада новосибирцам предлагают страховки и инвестиции

Ставки по вкладам начали снижаться, и клиенты банков ищут более прибыльные инструменты вложения денег. При этом они сталкиваются с мисселингом, когда под видом одного финансового продукта им предлагаются другие, при этом люди не получают полную информацию об их особенностях.

Как сообщили Infopro54 в Сибирском ГУ ЦБ, в 2025 году регулятору поступили четыре жалобы новосибирцев на мисселинг. Чаще всего подменой занимались банки. Под видом вклада их сотрудники предлагали клиентами приобрести аналогичный «высокодоходный продукт»: накопительное и инвестиционное страхование жизни, брокерские услуги и продукты негосударственных пенсионных фондов.

— Вклад предусматривает гарантированную доходность, защиту средств системой государственного страхования. Человек может забрать деньги в любой момент, не потеряв вложенную сумму, а только проценты, да и то не всегда. При ИСЖ и НСЖ досрочно забрать деньги без потерь не получится, а доходность не гарантирована, — пояснил Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

По его словам, доказать мисселинг сложно, так как формально человек все подписал и согласился с условиями сделки. Именно поэтому регулятор ввел период охлаждения, а также ужесточил правила продаж сложных продуктов.

Например, чтобы купить полис ИСЖ, клиенту нужно пройти тестирование. Однако зарегистрированы случаи, когда менеджеры сами отвечают на вопросы, чтобы продать полис.

Отказаться от НСЖ и ИСЖ без потерь можно в период охлаждения, его длительность зависит от ряда условий:

30 дней с момента покупки, если сразу внесена вся сумма за полис, и она составляет менее 1,5 млн рублей;

пока не будет внесён третий платёж, если договор предполагает регулярные взносы, а сумма договора менее 1,5 млн рублей;

14 дней, если сумма составляет от 1,5 млн рублей и выше, независимо от регулярности взносов.

Расторгать договор нужно в страховой компании, которая прописана в договоре. Если она отказывается, что в Сибирском ГУ ЦБ рекомендуют обратиться к финансовому уполномоченному, а если и это не поможет — в Банк России.

Напомним, в конце октября ключевая ставка Банка России была снижена до 16,5%. При этом банки начали делать акцент на привлечении средств на короткий срок, предлагая наиболее выгодные процентные ставки по депозитам на срок до 4 месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что за девять месяцев 2024 года от новосибирцев поступило 82 жалобы на навязывание финансовых услуг. Это более чем в два раза меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом выросло количество жалоб, связанных с навязыванием услуг при оформлении автокредитов.