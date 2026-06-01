Новосибирцы сменили предпочтения при покупке недвижимости в Таиланде

Почти 20% покупок новосибирцев на рынке недвижимости Таиланда приходится на Паттайю. Об этом сообщили в агентстве недвижимости ГЖА.рф. При этом интерес к Пхукету оказался почти в два раза ниже и составил около 11%.

— Люди всё чаще выбирают не престижность локации, а возможность купить квартиру с минимальными вложениями и более понятными расходами, — констатирует генеральный директор агентства недвижимости ГЖА.рф Алексей Котлов.

В целом на рынке Таиланда наблюдается резкое смещение спроса в сторону дешёвых объектов и более бюджетных сценариев покупки. Жители Новосибирска выбирают в Таиланде самые доступные квартиры и массовые курорты с минимальным порогом входа.

— Интерес к дешёвым квартирам и минимальному бюджету покупки превысил 15%. Для части покупателей зарубежная недвижимость начала восприниматься как более доступная альтернатива жилью внутри России, особенно на фоне дорогой ипотеки и высокой стоимости квартир в крупных городах, — комментирует Котлов.

Эксперт отдельно выделил тренд — рост осторожности.

— Более 4% интереса связано с юридическими вопросами, ограничениями для россиян и безопасностью сделки. Покупатели стали дольше принимать решение и чаще заранее изучают риски покупки недвижимости за границей, — поясняет он.

Стоит отметить, что по данным The New York Times, россияне создали огромное сообщество на тайском острове Пхукет, где проживают около 30 тысяч человек. По данным издания, за последние четыре года район Банг Тао превратился в «тайскую Рублевку» с брендовым шопингом, закрытыми виллами и роскошными кондоминиумами. В 2022 году россияне скупили более половины недвижимости на Пхукете, а цены на землю в тот год выросли минимум на 20%.

Напомним, у новосибирцев также растет интерес к бюджетным сценариям покупки квартиры в Турции. Покупатели рассматривают недорогие квартиры, вторичное жильё и доступные районы вместо дорогих туристических локаций.

Кроме того, у жителей региона растет спрос на квартиры в Хургаде. Речь также идет о бюджетном жилье.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что Таиланд для новосибирцев становится премиальным направлением отдыха.