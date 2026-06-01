Новосибирцы сменили предпочтения при покупке недвижимости в Таиланде

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ключевым фактором выбора становится финансовая доступность квартиры, а не локация

Почти 20% покупок новосибирцев на рынке недвижимости Таиланда приходится на Паттайю. Об этом сообщили в агентстве недвижимости ГЖА.рф. При этом интерес к Пхукету оказался почти в два раза ниже и составил около 11%.

— Люди всё чаще выбирают не престижность локации, а возможность купить квартиру с минимальными вложениями и более понятными расходами, — констатирует генеральный директор агентства недвижимости ГЖА.рф Алексей Котлов.

В целом на рынке Таиланда наблюдается резкое смещение спроса в сторону дешёвых объектов и более бюджетных сценариев покупки. Жители Новосибирска выбирают в Таиланде самые доступные квартиры и массовые курорты с минимальным порогом входа.

— Интерес к дешёвым квартирам и минимальному бюджету покупки превысил 15%. Для части покупателей зарубежная недвижимость начала восприниматься как более доступная альтернатива жилью внутри России, особенно на фоне дорогой ипотеки и высокой стоимости квартир в крупных городах, — комментирует Котлов.

Эксперт отдельно выделил тренд — рост осторожности.

— Более 4% интереса связано с юридическими вопросами, ограничениями для россиян и безопасностью сделки. Покупатели стали дольше принимать решение и чаще заранее изучают риски покупки недвижимости за границей, — поясняет он.

Стоит отметить, что по данным The New York Times, россияне создали огромное сообщество на тайском острове Пхукет, где проживают около 30 тысяч человек. По данным издания, за последние четыре года район Банг Тао превратился в «тайскую Рублевку» с брендовым шопингом, закрытыми виллами и роскошными кондоминиумами. В 2022 году россияне скупили более половины недвижимости на Пхукете, а цены на землю в тот год выросли минимум на 20%.

Напомним, у новосибирцев также растет интерес к бюджетным сценариям покупки квартиры в Турции. Покупатели рассматривают недорогие квартиры, вторичное жильё и доступные районы вместо дорогих туристических локаций.

Кроме того, у жителей региона растет спрос на квартиры в Хургаде. Речь также идет о бюджетном жилье.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что Таиланд для новосибирцев становится премиальным направлением отдыха. 

Фото предоставлено редакции читателем.

Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Больше 70 тысяч детских СберКарт оформили своим детям жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в первые четыре месяца 2026 года. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом к окончанию учебного года число юных пользователей детских СберКарт достигло почти 600 тысяч человек.

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Автор: Оксана Мочалова

Все дети любят мороженое, поэтому перед Международным днем защиты детей специалисты традиционно изучают, что именно и в каких количествах попадает на прилавки. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка провели исследование рынка мороженого, чтобы понять реальную картину спроса.

Оказалось, что предприятия Сибирского федерального округа выпускают около 17–18% от общероссийского объема лакомства. В 2025 году здесь произвели 91,5 тыс. тонн мороженого, а за первый квартал 2026 года — еще 18,1 тыс. тонн.

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Автор: Юлия Данилова

АО «Спецавтохозяйство» и Ассоциация объединенных УК Новосибирска заключили соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Спецавтохозяйства», соглашение предусматривает совместную работу сразу по нескольким направлениям:

В ассоциацию входят 23 управляющие компании.

Статус ремесленника перейдёт в ведение регионов

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесён законопроект, который предлагает передать российским регионам, в том числе Новосибирской области, полномочия самостоятельно определять критерии ремесленной деятельности. Документ разработан для систематизации подходов к поддержке малого бизнеса в этой сфере.

Сейчас, по данным авторов инициативы, из 85 субъектов РФ только 44 воспользовались правом утверждать перечни видов ремесленной деятельности. В остальных регионах чёткого статуса ремесленника не существует, что создаёт дополнительные барьеры.

Инфекционист объяснил новосибирцам рост «болезни поцелуев» среди зумеров

Автор: Оксана Мочалова

В российских регионах участились случаи инфекционного мононуклеоза среди молодых людей от 15 до 24 лет. Болезнь, которую в народе называют «болезнью поцелуев», традиционно ассоциировалась с детьми четырёх-пяти лет, но сейчас её всё чаще диагностируют у школьников и студентов. По разным данным, регистрируют от 40 до 80 случаев на 100 тысяч человек.

Врач-инфекционист Инвитро, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков уверен, что говорить о вспышке заболевания некорректно. У мононуклеоза всегда было два возрастных пика: раннее детство и подростковый возраст от 15 до 25 лет. Второй пик связан с гормональной перестройкой, активным общением и поцелуями, из-за чего болезнь и получила своё неофициальное название много десятилетий назад.

«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом искитимского ООО «Водоканал». Поводом стала задолженность предприятия в размере почти 14 миллионов рублей. На данный момент заявление не принято судом к производству.

Это не первый серьёзный финансовый спор между сторонами. За два месяца до подачи заявления о банкротстве арбитраж уже взыскал с водоканала в пользу энергетиков ещё один долг — более 21,5 миллиона рублей. Тот иск касался периода с сентября 2025 года по январь 2026 года, и ответчик полностью признал требования.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

