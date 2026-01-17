Новосибирским госслужащим могут запретить зарубежную недвижимость

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий антикоррупционные ограничения для отдельных категорий работников, в том числе на территории Новосибирской области. Инициатива предполагает введение запрета на владение и пользование зарубежной недвижимостью. Ограничения коснутся не только самих работников, но и их супругов, а также несовершеннолетних детей.

Согласно документу, под новые правила попадут сотрудники госкорпораций, публично-правовых компаний, государственных внебюджетных фондов (таких как СФР и ФФОМС), а также организаций, созданных для выполнения задач федеральных органов власти. На региональном уровне изменения затронут представительства и филиалы госкомпаний, а также подведомственные учреждения.

В пояснительной записке инициаторы ссылаются на соображения госбезопасности и минимизацию риска давления со стороны иностранных государств.

Законопроект предусматривает, что наличие зарубежной недвижимости станет основанием для увольнения по утрате доверия. Если документ будет принят, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Работодателям в Новосибирской области из указанного круга организаций рекомендуется отслеживать ход законопроекта и заранее оценить возможные изменения в кадровых и антикоррупционных процедурах.

При этом необходимость принятия данных поправок неоднократно поднималась в Госдуме. На рассмотрение депутатов уже вносились подобные законопроекты , а также представлялись соответствующие поправки к Конституции РФ. Однако все они были отклонены.

Стоит отметить, что в настоящее время для госслужащих уже предусмотрен запрет хранить наличные денежные средства и ценности в банках, расположенных за пределами Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала, что чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации.