Власти объяснили задержки СМС-оповещений о беспилотниках в Новосибирске

6 июля в Новосибирской области вводили режим повышенной готовности из-за атаки БПЛА на Омскую область. Правительство региона сообщило, что это нужно для обеспечения работы экстренных служб, ЖКХ и транспорта. Вечером того же дня жителям области разослали СМС о беспилотной опасности: «Оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон. Не подходите к окнам. Если на улице, направляйтесь в укрытие. Т-112». Однако не все получили это сообщение вовремя, а некоторые — вообще не получили.

В ответе на запрос Om1 Новосибирск власти региона рассказали, почему экстренные СМС-оповещения о возможных угрозах могут приходить с задержкой или не поступать совсем.

Оповещения, включая СМС-рассылки, передают уполномоченные органы гражданской обороны. В Новосибирской области это делает ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ». Решение о запуске оповещений согласовывается с губернатором или главой муниципалитета в зависимости от уровня угрозы, сообщили в Министерстве цифрового развития и связи региона.

— СМС-оповещения могут приходить с задержкой по разным причинам. Наиболее распространённые причины задержки или непоступления уведомления: отключены уведомления в настройках телефонов; на телефоне установлен режим энергосбережения; проблемы с интернет-соединением или мобильной связью (уведомления могут не приходить даже при слабом сигнале); технические сбои на стороне сервиса (как на серверах приложения, так и у операторов связи); массовые рассылки, — пояснили в министерстве.

Жителям региона рекомендуют подписаться на каналы «РСЧС Новосибирская область», губернатора Андрея Травникова и МЧС России в мессенджерах для получения оперативной информации о чрезвычайных ситуациях.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области полиция получила 59 сообщений о дронах.