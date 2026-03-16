135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

С чего всё начиналось

17 марта 1891 года император Александр III своим рескриптом распорядился начать строительство Сибирской железной дороги. Но идеи постройки железной дороги в Сибири появились более чем на полвека раньше этой даты. О них рассказывает доцент кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Наталья Давыденко.

По ее словам, мысль о строительстве железной дороги в Сибири впервые была высказана во время царствования императора Николая I, именно тогда в России появились первые железные дороги: Петербург-Царское Село, Петербург-Москва.

— В 1837 году инженер путей сообщения Николай Богданов, проводивший изыскательские работы в Восточной Сибири, предложил проект устройства железной дороги от Китая до Нижнего Новгорода, соединившей Кяхту-центр российско-китайской торговли со знаменитой нижегородской ярмаркой. Но в то время Сибирь воспринималась в европейской части страны преимущественно как край каторги и ссылки и о каких-либо перспективах ее экономического развития речь не велась. В этих конкретно-исторических условиях идея Богданова не получила дальнейшего продолжения, — рассказала Наталья Давыденко.

До Омска и хватит

В 1850-е годы с вхождением в состав России Приамурья и Приморья, когда возникла естественная необходимость в освоении и укреплении малозаселенных дальневосточных земель, выдающийся государственный деятель генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский разрабатывал идею о строительстве железной дороги, которая связала бы между собой эти территории. Однако после поражения в Крымской войне его предложение не удалось реализовать.

В последующие десятилетия появились различные проекты, в том числе и от иностранных предпринимателей, о сооружении рельсового пути в Сибири, велись споры между сторонниками и противниками сибирской железной дороги. Многие сановники в высших кругах российского общества считали железнодорожное строительство в Сибири убыточным делом, оно пугало их своей большой протяженностью и огромными финансовыми затратами.

— Рассматривались варианты постройки только тех участков, которые соединяли бы речные бассейны Волги и Оби, для обеспечения смешанного железнодорожно-водного сообщения. Даже горячий сторонник строительства сибирской железной дороги министр путей сообщения Константин Посьет предлагал довести железнодорожную ветку до Омска и на этом ограничиться. Считалось, что построить железную дорогу в горах и степях Сибири будет крайне сложно и она не сможет окупиться, а грузы выгоднее перевозить по рекам, — поясняет Давыденко.

Стратегические задачи

В середине 1880-х годов в решении вопроса о сооружении сибирской магистрали наметились существенные сдвиги. В 1886 г. император Александр III на отчете иркутского генерал-губернатора графа А. П. Игнатьева написал: «Уж сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края! А пора! Очень пора!». Не осталось без внимания и мнение приамурского генерал-губернатора барона А. Н. Корфа, который в своем всеподданнейшем отчете назвал закрепление России на Дальнем Востоке стратегической задачей.

— Таким образом, военно-стратегические соображения являлись немаловажными аргументами в пользу постройки дороги: срочно следовало укреплять порт Владивосток, заселять недавно присоединенные территории. Учитывались и необходимость решения насущных экономических задач. Бурное развитие капиталистической экономики России тоже требовало расширения сообщения с Сибирью и Дальним Востоком: заводы европейской части страны нуждались в источниках сырья и новых рынках сбыта, а сибирские купцы — в вывозе своей продукции, — сообщила историк.

Старт Сибирской железной дороги

Выполняя волю царя, 1 июня 1887 года особое совещание, в состав которого входили представители министерств и ведущих ведомств страны (путей сообщения, военного, Государственного контролера, Начальника Главного штаба и др.) поручило начать в Сибири изыскательские работы для определения наиболее оптимального направления трассы. К 1890-м гг. средне-сибирская, уссурийская и забайкальская экспедиции завершили свои работы. Дополнительные изыскания на Западно-Сибирском участке дороге были проведены в 1891 году. К этому времени сеть железных дорог уже вплотную подошла к Тюмени, Челябинску и Оренбургу. Наиболее выгодным и удобным маршрутом будущей дороги было признано направление, начинавшееся от Челябинска.

21 февраля 1891 года кабинет министров принял важное для истории Транссиба решение о строительстве железной дороги одновременно с двух сторон: от Владивостока и от Челябинска. 17 марта 1891 года вышел Высочайший рескрипт императора Александра III на имя цесаревича Николая Александровича. В документе в тожественной форме повелевалось «приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги» на средства казны.

— Николаю Александровичу предписывалось заложить первый камень в основание строящегося Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути. 19 мая 1891 года Николай Александрович во Владивостоке дал строительству символический старт. Но это уже следующая глава Транссиба — самого грандиозного железнодорожного проекта, воплощенного в жизнь в мировой истории, проекта, который до сих пор не превзойден ни одной страной, — отметила Наталья Алексеевна Давыденко.

