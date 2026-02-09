В Новосибирской области произошла утечка топлива на железной дороге

9 февраля на станции Тебисская в Чановском районе работники железной дороги заметили, что состав с цистернами, перевозившими нефтепродукты, начал протекать. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы МЧС.

Утром о случившемся губернатору Андрею Травникову сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.

Специалисты быстро прибыли на место аварии и начали устранять разлив нефтепродуктов. По информации МЧС, пострадавших нет. Сейчас службы и экологи работают над тем, чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в почву и водоемы.

Чановский район известен как зона повышенного риска на транспорте. Это связано с интенсивным движением по федеральной трассе Р-254 «Иртыш» и железной дороге.

В ноябре 2020 года в Татарском районе сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами горючего. В декабре 2023 года на трассе «Иртыш» перевернулся бензовоз, следовавший из Ачинска в Коченево. Из цистерны вылилось 24,5 тонны дизельного топлива. На место аварии прибыли военнослужащие Сибирского спасательного центра МЧС России. Они обесточили поврежденный автомобиль и предотвратили возгорание.

В 2024 году в Чановском районе вновь произошел инцидент, связанный с загрязнением почвы. Несколько месяцев улицы курортного поселка Озеро-Карачи страдали от разливов нечистот из-за неисправной канализации. Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что вагон пригородного поезда сошёл с рельсов на станции Новосибирск‑Главный.