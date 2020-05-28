Стартовала вторая волна нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) приступили к работе с тремя компаниями — Новосибирским картонно-бумажным комбинатом, строительной компанией «КПД-Газстрой» и производителем телекоммуникационного оборудования «ФайберТрейд», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

— Сейчас на предприятиях ведется формирование команд проектов, определение пилотных участков, производственный процесс на которых предстоит проанализировать и усовершенствовать. Тренеры Федерального центра компетенций проведут семинары для специалистов компаний. Вместе с сотрудниками они разберут основы и инструментарий бережливого производства, картирование процессов и другие темы, — уточнили в пресс-службе.

Также компаниям предоставлена возможность пройти обучение по программам «Лидеры производительности» Министерства экономического развития РФ и «Акселератор экспортного роста» Российского экспортного центра. Сейчас обучение проходит в дистанционном формате.

После получения необходимых знаний команда проекта — специалисты компании и эксперты ФЦК — приступит к анализу производственного процесса на предприятии. Она разберет все «узкие места», которые влияют на объем и скорость производства и логистики. Затем будут определены целевой показатель роста производительности труда и другие показатели, которые команда намерена достичь в результате внедрения технологий бережливого производства. Этапы развития проекта определит план мероприятий. Завершит проект реорганизация пилотного участка, за которой последует тиражирование этого опыта на другие участки. Эксперты ФЦК будут активно работать на предприятии 6 месяцев, еще 3 месяца будут помогать в тиражировании полученных знаний, а затем будут консультировать компании по мере необходимости.

— Сейчас в Новосибирской области 2 компании–участницы нацпроекта получили теоретические знания по лин-технологиям, проанализировали производственный процесс на пилотных участках и проводят на них изменения, необходимые для повышения производительности труда. Новосибирский электровозоремонтный завод выбрал для проекта колесный цех и теперь проводит его перепланировку, ПО «Север» в рамках проекта сформировало комплекс мероприятий, обеспечивающий снижение себестоимости сборки контакторов в 1,5 раза. В настоящее время организация начала оснащение необходимыми инструментами, — рассказала директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Камилла Волосская.

Всего участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 23 новосибирские компании. Набор предприятий продолжается.

Фото: из презентации на сайте минэкономразвития Новосибирской области