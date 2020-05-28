Годовая инфляции в Сибири в апреле ускорилась

В апреле 2020 года годовая инфляция в Сибири ожидаемо ускорилась до 3,4% после 2,7% в марте, по России – повысилась до 3,1% (после 2,5% в марте), сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что ускорение инфляции в Сибирском федеральном округе (СФО) во многом связано с пандемией коронавируса и, как следствие, с введением режима самоизоляции, а также с ослаблением рубля. Повышение годовых темпов прироста цен наблюдалось по всем компонентам инфляции, наиболее заметное – в сегменте продовольствия.

— В апреле 2020 года годовая продовольственная инфляция в округе ускорилась до 4,3% после 2,9% в марте 2020 года. Это обусловлено временным повышением спроса населения на продукты питания, в том числе с длительным сроком хранения, на фоне введения режима самоизоляции. Увеличились годовые темпы прироста цен на мясо, молоко, яйца, плодоовощную продукцию, включая картофель, а также на все виды круп, макаронные изделия, муку, — говорится в сообщении.

Из-за повышенного спроса на фоне режима самоизоляции впервые за два года подорожал картофель (на 25,8% в годовом выражении), цены на который падали с октября 2018 года. Замедлилось в годовом выражении уменьшение цен на сахар и подсолнечное масло. В то же время имеющиеся товарные запасы на соответствующих сегментах продовольственного рынка округа по-прежнему полностью покрывают спрос потребителей.

Ускоренно дорожали фрукты и цитрусовые (яблоки, груши, апельсины, лимоны). Сибирский фруктовый сегмент почти полностью зависит от импортных поставок, и повышение цен на них вызвано как ослаблением рубля, так и снижением предложения в связи с ограничениями, введенными со стороны стран-импортеров из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме этих факторов в условиях эпидемии коронавируса увеличился спрос и, как следствие, темпы прироста цен на продукты, традиционно используемые населением для поддержки иммунитета: в 2,8 раза в годовом выражении подорожали лимоны (после роста на 23% в марте), в 1,8 раза – чеснок (после 74,9% в марте).

В то же время уменьшились темпы прироста цен на рыбу, например, замороженную белых пород, поскольку выросло предложение такой продукции на внутреннем рынке из-за снижения спроса со стороны Китая на фоне пандемии.

С ростом производства сибирских тепличных комплексов, а также восстановлением поставок китайской продукции доступнее по цене, чем год назад, оставались огурцы и помидоры (-6,4% и -2,7%, соответственно). Кроме того, теплая весна позволила раньше выйти на рынок и сезонным теплицам, продукция которых еще больше увеличила предложение. Например, в Республике Хакасия благодаря деятельности сезонных теплиц огурцы подешевели на 8,2%.

Годовая непродовольственная инфляция в округе ускорилась до 2,4% в апреле после 2,1% в марте. Основной фактор – ослабление рубля при высокой импортной составляющей. При этом ускорение роста цен в основном коснулось медицинских товаров, годовой прирост стоимости которых в среднем составил 6,6% после 3,8% в марте. Это в условиях пандемии было вполне ожидаемо, поскольку спрос на лекарственные и профилактические средства возрос.

— Несмотря на ослабление рубля, уменьшились темпы прироста цен на одежду и обувь, текстиль, парфюмерию и косметику, посуду, мебель, стройматериалы, моторное топливо. «Эпидемиологический» фактор и последовавший за этим режим самоизоляции снизили спрос на эти товары со стороны населения, а точнее, переключили внимание сибиряков на другие товарные группы, — констатируют в Сибирском ГУ Банка России.

Годовая инфляция в сегменте услуг в округе составила 3,6% в апреле после 3,4% в марте. Наблюдалось снижение спроса на условно необязательные услуги, в первую очередь на все, что касается организации досуга, туризма, поездок, а также услуг бытового характера. При этом выраженной динамики цен на эти товары не наблюдалось.

Уменьшились темпы прироста стоимости медицинских услуг: медленнее дорожали услуги массажа, УЗИ, физиотерапевтические процедуры и другие, получение которых можно перенести и на период после отмены режима самоизоляции.

В то же время цены на авиабилеты почти вернулись к прошлогодним значениям (-0,4% к апрелю прошлого года), отыграв мартовское снижение показателя, когда впервые за последние полтора года авиабилеты в СФО подешевели (в среднем на 5,2%). Эпидемия коронавируса создала на рынке авиаперевозок нерыночную ситуацию: спрос упал практически до нуля. Но и при крайне низком спросе авиакомпании вынуждены поддерживать определенный ценовой минимум, необходимый для компенсации расходов на выполнение оставшихся рейсов. Так, в апреле авиабилеты в Новосибирске подорожали на 3,4% в годовом выражении после снижения на 13,2% в марте. При этом в большинстве других сибирских регионов авиабилеты дешевле, чем год назад, либо темпы прироста их стоимости заметно снизились. Например, в Республике Алтай авиаперелеты подешевели на 48,5% (после 29,2% в марте).

— По итогам апреля 2020 года инфляция ускорилась во всех регионах СФО. При этом наименьшие темпы прироста цен в Сибири сложились в Республике Алтай (2,6%), наибольшие – в Иркутской области (3,9%). Низкий уровень инфляции в Республике Алтай – результат слабого потребительского спроса. Относительно высокий показатель Иркутской области обусловлен, главным образом, низкой самообеспеченностью региона продовольствием, — констатировали в пресс-службе.

Отмечается, что ситуация на потребительском рынке округа будет меняться по мере нормализации эпидемиологической обстановки и возвращения экономики и населения к обычному ритму жизни.

В целом по стране ускорение роста цен носит временный характер и связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения режима самоизоляции, а также с ослаблением рубля. Возросли годовые темпы удорожания товаров, в первую очередь продовольственных. Годовой рост цен на услуги, напротив, несколько замедлился, однако это в существенной мере связано с приостановкой оказания отдельных видов услуг в условиях ограничительных мер. В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчета низких значений лета-осени 2019 года. В то же время по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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