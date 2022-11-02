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Ставки по кредитам для бизнеса снизились до 9,5% годовых

  • 02/11/2022, 17:37
Компании МСБ могут воспользоваться специальным предложением «Ставка года» в Банке «Левобережный» до 31 декабря.

новости бизнесаБизнес требует вложений для своего развития. Нужно вовремя рассчитаться с контрагентами, приобрести оборудование и технику. Для этих целей не всегда удается извлечь деньги из оборота и воспользоваться собственными средствами. Протянуть руку помощи предпринимателю может банк, предоставив кредит под низкий процент, с быстрым рассмотрением, минимальным пакетом документов и неполным обеспечением.

Банк «Левобережный» заботится о финансовом благополучии бизнеса Сибири и предлагает клиентам в рамках специального предложения «Ставка года» кредиты на инвестиции и пополнение оборотных средств. Сумма составляет от 500 тысяч до 55 млн рублей, срок – до 5 лет. Предоставляется отсрочка погашения основного долга от 3 до 12 месяцев. Ставка составляет от 9,5% годовых при 100% обеспечении.

Кредит выдается под залог жилой и коммерческой недвижимости. При этом можно не обеспечивать залогом до 5 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита. В этом случае процентная ставка увеличится на 0,9 процентных пункта.

Подать заявку на кредит можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисах Банка «Левобережный», обслуживающих юридических лиц. Специалисты принимают решение по кредитованию в течение дня. Уточнить условия и получить консультацию вы можете по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах банка.

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Специальное предложение «Ставка года» действует до 31.12.2022 для юридических лиц и ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей по официальной отчетности. Поручительство должны предоставить учредители, совокупная доля которых в компании – не менее 51%, связанные компании или супруг(а)/третьи лица, если выступают залогодателями.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: shutterstock.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ставки по кредитам кредиты


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