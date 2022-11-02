СГК потратит 1,7 млрд. рублей на ремонт ТЭЦ в Алтайском крае

В 2023 году ООО «Сибирская генерирующая компания» планирует направить 1,7 млрд рублей на проведение ремонта оборудования теплоэлектростанций Алтайского края.

— Эти средства планируется направить как на перекладку теплосетей — 11,7 км в Барнауле и 4,6 км в Бийске, так и на модернизацию котельных. Работу по их переоборудованию будут выполнять и в Рубцовске. Там займутся автоматизацией имеющихся малых источников, — говорится в сообщении пресс-службы СГК.

Общий объем взятых СГК инвестиционных обязательств в Алтайском крае составляет 13,25 млрд рублей.

Также в пресс-службе уточнили, что до 2030 года в обновление инфраструктуры в Барнауле планируется вложить 9 млрд рублей, в Бийске — 2,2 млрд рублей. По итогам 2022 года в Барнауле выполнено уже 43% от плана, в Бийске — 16%.

В Рубцовске на Южной тепловой станции вложения в ремонтную программу превысили запланированные на 32% — с 2017 года вместо 2,05 млрд рублей потрачено 2,7 млрд.

СГК — энергетическая компания, осуществляет деятельность на территории Алтайского, Красноярского и Приморского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 6 ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 17,5 тыс. МВт и тепловой мощностью 26,4 тыс. Гкал/ч, а также тепловые сети общей протяженностью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.

Ранее редакция сообщала о планах СГК по реализации тепловой концессии в Новосибирске.