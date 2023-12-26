Не стоит ждать бурного роста на рынке в 2024 году

— Уже с 1 января 2024 году вступает в силу федеральный закон, по которому кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать ПДН заемщика и уведомлять его в письменной форме, если рассчитанное значение ПДН превышает 50%. Это изменение, конечно, скажется на объемах выдач займов, а требования об уведомлении клиентов наложит на бизнес дополнительные затраты в части отправки сообщений — это довольно дорогостоящий процесс.

Еще одним важным изменением станет введение с 1 октября 2024 года нормы, касающейся использования усиленной цифровой подписи. Теперь перед выдачей займа микрокредитные компании должны будут обеспечить клиентам использование цифрового аналога подписи от руки. Эта мера, с одной стороны, означает, что кредитор обеспечил криптографическую защиту и снизил риски мошенничества, но с другой — вновь увеличит затраты бизнеса на внедрение нового механизма. Для крупных игроков исполнение новых требований — серьезное испытание, но оно не станет для них фатальным, мелкие же игроки с недостаточным объемом финансирования могут не справиться с изменениями. Таким образом, рынок в очередной раз может покинуть часть игроков. По приблизительным подсчетам, около 10-20% компаний прекратят деятельность.

Очевидно, что в нынешних непростых условиях не стоит ждать бурного роста на рынке, скорее всего, 2024 год отметится замедлением темпов и сохранением объема выдач на уровне 2023 года. Тем не менее у каждой компании свои сценарии развития ситуации, к которым они готовятся. С определенной точностью можно сказать, что в 2024 году, как и годом ранее, ужесточится борьба за качественных клиентов — заемщиков с низкой долговой нагрузкой, особенно в условиях очередного изменения макропруденциальных лимитов, намеченных на начало года. Особое значение сейчас будет иметь системная работа компаний с повторными клиентами, индексом retention — их удержанием и возвратностью. Бизнесу предстоит внедрять все более выгодные, а главное — персонализированные программы лояльности, выделяться на фоне остальных скидками, акциями и новыми продуктами. 2024 год — время, когда бизнесу вновь предстоит встать к клиенту лицом и на деле доказать, что его сервис самый быстрый, простой, удобный и прозрачный на рынке.

Фото предоставлено пресс-службой компании