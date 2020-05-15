Строители открыли новый сезон на реконструкции р-254 «Иртыш» в Новосибирской области

Работы по реконструкции федеральной трассы Р-254 «Иртыш» на участке км 1392-1422 в Новосибирской области вышли на финишную прямую: объект готовится к полному вводу в эксплуатацию осенью нынешнего года, сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

Отмечается, что к реализации проекта «Сибуправтодор» приступил в 2014 году. С тех пор поочерёдно введены в эксплуатацию два этапа: в 2017 году – участок с 1416 по 1422 км, в 2018 году – с 1406 по 1416 км. Сейчас строители трудятся на заключительном этапе – с 1392 по 1406 км. Ранняя весна позволила с опережением графика приступить к устройству слоёв основания и планировке земляного полотна. Также рабочие продолжают монтаж линий освещения на транспортных развязках и ведут подготовку к установке шумозащитных экранов в районе села Белобородово. В ближайшие недели будут возобновят работы по устройству цементобетонного покрытия.

В рамках реконструкции Р-254 «Иртыш» на участке км 1392-1422 число полос движения увеличивается с двух до четырёх с разделением встречных потоков. На объекте возведено шесть транспортных развязок и семь мостовых сооружений, построен новый участок протяжённостью 10,5 км в обход посёлка Коченёво. В результате реконструкции 30 километров трассы «Иртыш» на подъезде к Новосибирску переходят из III-ей технической категории в I-ю.

Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»