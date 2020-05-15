Трендом «карантинного» рынка труда стала подработка

К концу апреля по всей России число вакансий со свободным графиком выросло в группах профессий «Строительство» (27%), «Госслужба, НКО» (27%), «IT, интернет, телеком» (12%), «Банки, инвестиции» (7%). Многие работодатели столкнулись с нехваткой работников из-за повышенной нагрузки на сервисы (банковские услуги, мобильные приложения, онлайн-платформы) или ограничениями, связанными с миграцией между регионами, поэтому готовы предлагать местным жителям различные варианты подработки с нестандартным графиком. К таким выводам пришли аналитики Авито Работы, проанализировав, как к концу апреля изменились предложения по подработке по сравнению с последним полноценным рабочим месяцем — февралем.

Отмечается, что в Новосибирске за три месяца потребность работодателей в сотрудниках со «свободным графиком» выросла в группах профессий «Административная работа» (43%), «Строительство» (40%), «IT, интернет, телеком» (20%), «Без опыта, студенты» (11%) и «Производство, сырьё, с/х» (6%).

Зарплатные предложения в Новосибирске за квартал в среднем выросли в группах профессий «Продажи» (51%), «Образование, наука» (48%), «Домашний персонал» (47%), «ЖКХ, эксплуатация» (33%), «Бухгалтерия, финансы» (14%), «Консультирование» (12%), «Туризм, рестораны» (5%), «Транспорт, логистика» (4%).

Внимание соискателей к работе со свободным графиком выросло в среднем на 6% за квартал. Активнее всего они интересовались группами профессий «Административная работа» (67%), «IT, интернет, телеком» (36%), «Производство, сырьё, с/х» (28%), «Образование, наука» (25%), «Охрана, безопасность», «Искусство, развлечения» (по 11%), «Транспорт, логистика» (9%), «Строительство», «Туризм, рестораны», «Маркетинг, реклама, PR» (по 7%), «Домашний персонал» (6%), «ЖКХ, эксплуатация» (4%).

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan