Сумки бренда «Saloмея» — магический аксессуар из Сибири

— Яна, расскажите, когда вы решили заняться пошивом женских сумок?

— Наша фабрика начиналась в конце 90-х как торговая компания, но после поездки в Италию и знакомства с итальянским стилем и модой, курс бизнеса изменился. Мы решили заняться производством сумок. Это семейный бизнес.

— Почему именно сумки?

— Женская сумка давно перестала быть всего лишь местом для хранения личных вещей. Она помогает выразить свою индивидуальность и подчеркнуть женственность. Сумка стала поистине магическим атрибутом, который может полностью изменить внешность и самоощущение женщины. Поменяв сумочку, можно поменять образ. К тому же существенным плюсом «сумочного» бизнеса в сравнении с одеждой является отсутствие размерного ряда.

— А как было придумано название «Saloмея»??

— Мне очень нравится это имя. Оно имеет древнееврейское происхождение, в переводе означает «мирная», «спокойная».

— Есть ли миссия у вашего бренда?

— Наша миссия заключается в том, чтобы сделать мировые модные тренды удобными и понятными.

— Из какого материала ваши сумки?

— Мы используем только экокожу. Это современный, высокотехнологичный материал, он не боится высокой температуры, морозов, не пропускает влагу. Экокожа по своим характеристикам в чем-то даже превосходит натуральную кожу. И при всем этом она доступна по цене — женщина может позволить себе несколько сумок. На сегодняшний день у нас в продаже находятся около 1000 видов сумок в разных цветах. Есть как маленькие сумочки, так и побольше, например рюкзаки. Все они разработаны с учетом потребностей женщин, имеют различные отделения, карманы, ремни. Мы стараемся удовлетворить запросы практичности и комфорта. Поэтому покупателями наших сумок являются девушки и женщины разных возрастов, которые хотят выглядеть стильно, но не тратить большие деньги на создание образа.

— Вы шьете сумки на собственном производстве или на аутсорсе?

— У нас собственная фабрика в Новосибирске, большое четырехэтажное здание площадью более 3 тысяч кв. м. Над изделиями трудится целая команда: дизайнеры, технологи, закройщики, швеи и другие специалисты. Всего у нас в штате около 100 человек. Есть те, кто идет с нами с 2000 года, у некоторых на производство уже пришли дети. Кстати, у нас на предприятии очень много молодежи, потому что мы предоставляем полный соцпакет, возможность взять ипотеку и прочее. Но весь коллектив любит свою работу и любит дарить людям красоту. Шьем мы в основном базовые модели, которые долгое время будут актуальны и современны. А значит, не придется покупать новую сумку каждый год.

— Каковы этапы работы? Как рождаются ваши изделия?

— Весь процесс начинается с наблюдения за социальными тенденциями в обществе, трендами в моде. Отсюда вытекают настроение, эмоции. Под них подбираются цвета, сочетания, формы, которые подходят именно российской женщине. Дальше начинается работа технолога.

— Сколько времени уходит на создание сумки?

— Весь процесс занимает минимум месяц.

— Какие технологии вы используете?

— Мы постоянно совершенствуем свои технологии. Так, наши дизайнеры прошли обучение моделированию и технологии изготовления сумок в Италии. Поэтому в нашем производстве используется итальянская программа 3D-моделирования для создания сумок. Оборудование у нас тоже в основном итальянское. Но мы используем и собственные разработки. В 2014 году наши инженеры разработали свою технологию для клеевых работ, которую мы используем до сих пор. Чтобы формировать ассортимент, регулярно посещаем выставки и ярмарки, участвуем в них сами.

— Какие каналы продвижения вы используете?

— Наши сумки продаются в офлайн-магазинах в Новосибирске, а также на онлайн-площадках по всей России, в маркетплейсах. Самой крупной площадкой являются «Сумки-Нск». Ведутся переговоры об экспорте нашей продукции в Казахстан и Белоруссию.

— Какие планы ставите перед собой на ближайшие годы?

— В настоящее время мы работаем над разработкой продукции из экоматериалов — это сейчас в тренде.

— А какие тренды вы можете отметить сегодня?

— На первый план сейчас выходит разумное потребление. Люди научились одеваться, создавать капсульный гардероб. Уже нет желания забить шифоньер большим количеством разных вещей. Одежда и аксессуары тщательно подбираются. Другой тренд — это психология. Сегодня медицина и косметология отодвигают границу, и женщины в возрасте переходят на более молодежный стиль. Женщина не доживает, а живет — и сумка подчеркивает ее индивидуальность.