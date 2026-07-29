Роспотребнадзор досрочно остановил смену в лагере под Новосибирском

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области приняло решение о досрочном завершении третьей смены в детском лагере, расположенном на территории Искитимского района. Поводом для этого стали появившиеся в средствах массовой информации сведения о вспышке заболевания среди несовершеннолетних отдыхающих.

В ведомстве пояснили, что данная мера не является экстренной реакцией на случившееся, а носит исключительно профилактический характер. Основная цель — пресечь возможные риски и гарантировать безопасность детей в условиях летней оздоровительной кампании.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что вопрос здоровья юных жителей области находится в зоне особого внимания. Ведомство действует строго в рамках санитарно-эпидемиологических норм, чтобы обеспечить комфортные и защищенные условия для всех участников смены.

— Благополучие детей – наш главный приоритет. Мы заинтересованы в первую очередь в безопасном отдыхе, поэтому принимаем такое решение, — прокомментировали ситуацию в надзорном органе.

Параллельно с проверкой санитарных служб к ситуации подключился Следственный комитет. Вечером 28 июля сотрудники ведомства организовали выездную проверку по факту поступления информации о заболевании подростков. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

По данным, которые ранее публиковали региональные СМИ, речь идет о лагере «Чкаловец». В медицинские пункты поступали жалобы на высокую температуру, слабость, тошноту и кожные высыпания. Некоторым детям потребовалась госпитализация — их доставили в инфекционное отделение больницы для наблюдения и лечения.

На данный момент специалисты продолжают работу на месте, чтобы установить точную причину ухудшения самочувствия детей и предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое отравление детей в Новосибирске расследует прокуратура.