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Общество

Родителям вернут деньги за закрытый «Чкаловец» под Новосибирском

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В Роспотребнадзоре рассказали, как получить компенсацию за сорванную смену

Роспотребнадзор разъяснил новосибирцам порядок возврата денег за путевку в лагерь «Чкаловец», который закрыли досрочно.

Как пояснили в ведомстве, по закону родители имеют право на возврат суммы за неиспользованные дни из-за санитарно-эпидемиологических причин.

Для получения компенсации нужно обратиться в администрацию ДОЛ «Чкаловец». Именно там сделают расчёт и переведут средства.

Специалисты Роспотребнадзора советуют подать письменное заявление (претензию), указав реквизиты для перевода. К заявлению стоит приложить копии договора, путёвки и платёжных документов.

После подачи заявления лучше дождаться ответа. По закону требования обязаны удовлетворить в течение 10 дней. Правда, исполнитель может удержать сумму фактических расходов.

Напомним, 29 июля 2026 года управление Роспотребнадзора по Новосибирской области решило досрочно завершить третью смену в лагере под Искитимом. Причиной стала вспышка энтеровирусной инфекции у школьников.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам рекомендовали не отправлять детей в спортивный лагерь принудительно. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : детский лагерь возврат денег

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