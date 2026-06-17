У новосибирцев выросла популярность тренировок в парках и на набережной

Летом в сибирском мегаполисе можно найти разные варианты необычных, увлекательных и, что немаловажно, малозатратных спортивных мероприятий практически под любые индивидуальные потребности.

Физические нагрузки необходимы круглый год, однако летом они приобретают особенную значимость, так как длинный световой день и теплая солнечная погода позволяют проводить занятия на свежем воздухе.

— Все большую популярность среди молодежи приобретают аутдор-тренировки (outdoor) — занятия на открытом воздухе (в парках, на спортивных площадках, набережных). Они сочетают физические нагрузки с полноценной вентиляцией легких и доступом кислорода, что ускоряет обмен веществ и снижает уровень стресса. Большинство форматов таких активностей требует минимум инвентаря и может быть уличной гимнастикой на турниках, йогой на зеленых газонах, интервальными тренировками с использованием парковых скамеек и так далее, — рассказывает старший преподаватель факультета физической культуры НГПУ Марина Гончарова.

В Новосибирске «точками притяжения» для аутдор-тренировок являются Михайловская набережная (отличные дорожки для бега), Заельцовский парк (бег и велоспорт). Березовая роща и Центральный парк особенно замечательны для силовых упражнений.

По словам Марины Гончаровой, распространен и такой формат летней активности, как велнес-встречи (wellness).

— Это мероприятия, направленные на баланс физического, ментального и эмоционального здоровья. Они включают практики здорового образа жизни, йогу и просветительские лекции для улучшения качества жизни. В нашем городе регулярно проводятся бесплатные велнес-встречи, включая занятия спортом на свежем воздухе и консультации, работает клуб здорового образа жизни, проводятся марафоны здоровья, фитнес-клубы приглашают на гостевые визиты, — рассказала эксперт.

По ее словам, этим летом особый интерес представляет городская оздоровительная программа (парк «Арена»), где проходят открытые тренировки, занятия по йоге, латиноамериканским танцам и пробежки с инструктором.

В топовые позиции летних фитнес-трендов также входит актив-баланс (Active Balance) — функциональный фитнес, направленный на развитие вестибулярного аппарата и мышечного корсета.

— Основной акцент делается на удержании равновесия, улучшении координации движений с помощью утяжеления, нестабильных платформ и собственного веса. Популярными форматами тренировок могут быть занятия на неустойчивых поверхностях, легкий фитнес и пилатес, — говорит собеседница редакции.

Она отметила, что точками притяжения таких форм активности станут Центральный парк, Березовая роща, Дендропарк и, конечно же, Михайловская набережная.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мошенница осуждена за продажу несуществующих фитнес-туров на Алтай. На ее объявление откликнулись поклонники здорового образа жизни.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.