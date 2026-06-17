В Новосибирске мошенница осуждена за продажу несуществующих фитнес-туров на Алтай

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 43-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, женщина разместила в интернете объявление о фитнес-туре на Алтай, хотя не планировала его проводить.

— На данное предложение подсудимой откликнулись 6 доверчивых желающих, которые перевели на банковский счет злоумышленницы денежные средства на общую сумму 166 тысяч рублей. Деньги подсудимая тратила на собственные нужды, а туры так и не состоялись, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Суд назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Кроме того, с осуждённой в полном объёме взыскан ущерб в пользу потерпевших.

Напомним, интерес новосибирцев к здоровому образу жизни (ЗОЖ) набирает обороты с каждым годом. В частности этот тренд уже меняет ассортимент товаров на полках, заставляет производителей пересматривать свои производственные линейки. В такие тренды охотно встраиваются мошенники.

Ранее редакция сообщала о том, что главный бухгалтер УК в Новосибирской области украла 5 миллионов рублей.